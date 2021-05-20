Фильм «Форсаж 9»: Вин Дизель нокаутировал реализм

Культовая франшиза «Форсаж» возвращается на российские киноэкраны с девятым фильмом, в котором создатели показывают космический размах. В картину вернулись Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер, но есть и новички, такие как Джон Сина, сыгравший младшего брата Доминика Торетто. Режиссером стал многоопытный Джастин Лин.

Сюжет: космос и драйв

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) наслаждается заслуженным покоем вместе с женой Летти и сыном Брайаном, но все нарушает возвращение Сайфер (Шарлиз Терон), мечтающей коварно отомстить главному герою за нанесенные обиды.

У Сайфер есть козырь — младший брат Доминика, наемник Джейкоб, с которым у старшего «терки». Новоприобретенный братишка хочет захватить весь мир, как и все главные злодеи, поэтому команде «Форсажа» придется использовать всю сноровку и смекалку ради спасения человечества.

Режиссер Джастин Лин, до этого снимавший эпизоды с третьего по шестой, в этот раз замахнулся на нечто совсем уже выходящее за рамки обычных погонь на крутых автомобилях — герои посетят космос. Для реалистичной реализации постановщик консультировался с физиками, чем удивил ученых на другом конце телефона.

По его словам, было «очень здорово», когда шокированные ученые переспрашивали: «Подожди, что? Что ты пытаешься сделать?». Кстати, сцена с космическим полетом тачки засветилась в одном из последних трейлеров фильма.

Съемки: денег не пожалели

«Форсаж 9» выходит на 20-летний юбилей франшизы. Первый фильм вышел в 2001 году, а в 2011 появился пятый, который поклонники считают лучшим эпизодом саги. Девятый фильм должен был выйти в прокат в мае 2020 года, но пандемия коронавируса сдвинула график выхода ленты.

Фото: © кадр из фильма

Производство картины началось в июне 2019 года на студии Leavesden в Англии, натурные съемки шли в Эдинбурге, Лос-Анджелесе, Лондоне, а также в Тбилиси на Таиланде. Денег не производство не пожалели, боссы студии выделили на съемки порядка 200 миллионов долларов.

В сентябре 2020 года Мишель Родригес в интервью подтвердила, что события девятого фильма будут также происходить в космосе. Трейлер картины появился в феврале 2020 года, многие поклонники заявили, что в ролике реализм в нокауте, так как на кадрах грузовики буквально летали.

Премьера в России: 20 мая 2021 года

Страна: США, Original Film, Universal Pictures

Жанр: боевик

Режиссер: Джастин Лин

Актеры: Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Майкл Рукер, Лукас Блэк

Продолжительность: 145 минут

Возраст: 12+

Отзывы: сюжет нарушил физику

На Rotten Tomatoes рейтинг «Форсажа 9» весьма средний — 60%, критики отмечают, что девятый фильм франшизы делает ставку на эпическое противостояние с нарушением всех законов физики, но сюжет картины вторичен, а злодей лишен харизмы.

На агрегатор IMDb рейтинг фильма 6,5 баллов, на портале «Критиканство» — 50%. Рецензенты указывают на высокое качество динамических сцен и эффектные съемки, сетуя на слишком простые сюжетные повороты.

Фото: © кадр из фильма

Зрители отмечают, что в новой части создатели уже не раскрывают центральную для «Форсажа» тему семьи, а необычный эпизод в космосе слишком короткий, но герой Дизеля стал глубже и драматичнее. Многие сходятся в том, что фильм выиграл бы от сокращения хронометража.

Стоит ли смотреть

«Форсаж 9» напоминает зрителям, ради чего они смотрят такие фильмы — экшен и драйв. К девятой части уровень гравитации покидает этот гоночный мир, сделав его еще менее реальным, зрителю остается только отключить мозги и просто наслаждаться феерическим зрелищем на экране.

Главный минус — море пустых диалогов, которые занимают огромное количество хронометража. Даже появление старых знакомых не спасает, так как первым делом им надо поговорить на очень скучные моральные темы.

Фото: © кадр из фильма

Воспоминания о братьях Торетто слишком скомканы — зритель так и не поймет, почему Джейкоб стал злодеем. Авторы фильма даже не проливают свет на причину ссоры между братьями, отделываясь лишь натянутой неловкой драмой.

Некоторые трюки в фильме смешные и нелепые, чего только стоит полет на лиане в начале фильма автомобиля Торетто и последующее приземление. Анализировать реальность вылета героев в космос на автомобиле просто бессмысленно.

Фото: © кадр из фильма

«Форсаж 8» был пародией на франшизу, но «Форсаж 9» постарался вернуть серьезность и прогадал, улетев слишком далеко от идеальной пятой части. Даже непонятно, куда лететь в десятом эпизоде — может, сразу в другую галактику на звездолете «Энтерпрайз»?

Свежий «Форсаж» — попытка заработать денег на стареющих героях. Даже экшен зачастую вызывает недоумение своей безумностью. Единственная ценность фильм заключается в том, что полюбившаяся целому поколению история продолжается. Наша оценка — шесть баллов из десяти.