Российская копия Tesla Cybertruck заржавела за два года

Российская копия электрического пикапа Tesla Cybertruck, созданная на базе «девятки» в 2019 году, сильно проржавела и лишилась части деталей.

Судьбу самодельного «электрокара» выяснил Telegram-канал Mash. Оказалось, что машина два года стояла во дворе.

Создатель пикапа Александр Трубников рассказал, что это был просто очередной проект для YouTube. По его словам, сейчас машина ждет «реинкарнации или модернизации в следующий проект».

Российская Tesla Cybertruck была создана из ВАЗ-2109. На преображение в свое время ушли восемь дней работы и 80 тысяч рублей. Механики-блогеры даже выставляли творение на продажу и просили за него 666 666 рублей.