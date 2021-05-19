Суд рассмотрит очередные эпизоды дела ангарского маньяка

Ангарский городской суд в среду, 26 мая, приступит к рассмотрению дела ангарского маньяка, бывшего милиционера Михаила Попкова о двух убийствах, в которых он признался уже после вынесения приговора. О дате слушания сообщили в картотеке на сайте суда.

Согласно материалам суда, Попкова обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако он уже дважды был осужден к пожизненному заключению за убийство 82 человек. В 2020 году, находясь в колонии, мужчина признался в убийстве еще в двух женщин. Его перевели в СИЗО на время следствия.

По данным правоохранительных органов, следователи установили личность одной из жертв, в убийстве которых он признался. Ее тело нашли в 1996 года в канализационном коллекторе. Вторую жертву Попков, предположительно, убил на берегу реки, ударив ее по голове тяжелым предметом. Тело он выбросил в воду.

Попков более 15 лет убивал женщин, если считал, что дама ведет неподобающий, разгульный образ жизни. Преступления он совершал и во время работы в милиции. Тела находили на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области в лесу, на кладбищах и у обочин дорог.