Мэр Черногорска заработал за год 6,3 миллиона рублей

Мэр хакасского Черногорска Василий Белоногов заработал за 2020 год 6,3 миллиона рублей, в его собственности дом и квартира, сообщается в сведениях о доходах чиновника.
Такой доход гораздо выше, чем у многих мэром других городов. Кроме высокого дохода у главы Черногорска два земельных участка, а также жилой дом и квартира в общей собственности с женой. Также у него есть машина Toyota Avensis и два прицепа.
Его жена заработала за год 480 тысяч рублей, но в ее собственности находится земельный участок, автостоянка, автомойка, водозаборное сооружение и сооружение электроэнергетики.
Черногорск – моногород, большую долю поступлений в муниципальный бюджет приносит угольная промышленность.
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