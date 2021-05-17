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Мэр Черногорска заработал за год 6,3 миллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/admin_chernogorsk

Мэр хакасского Черногорска Василий Белоногов заработал за 2020 год 6,3 миллиона рублей, в его собственности дом и квартира, сообщается в сведениях о доходах чиновника.

Такой доход гораздо выше, чем у многих мэром других городов. Кроме высокого дохода у главы Черногорска два земельных участка, а также жилой дом и квартира в общей собственности с женой. Также у него есть машина Toyota Avensis и два прицепа.

Его жена заработала за год 480 тысяч рублей, но в ее собственности находится земельный участок, автостоянка, автомойка, водозаборное сооружение и сооружение электроэнергетики.

Черногорск – моногород, большую долю поступлений в муниципальный бюджет приносит угольная промышленность.

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