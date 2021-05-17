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Доход губернатора Забайкалья вырос за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Доход губернатора Забайкалья Александра Осипова увеличился за 2020 год на 860 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом. Также в гараже главы региона появился мотоцикл, сообщили в размещенной на сайте правительства декларации.

Федеральный закон обязывает представителей законодательной и исполнительной власти регионов ежегодно предоставлять сведения о собственных доходах, а также о доходах и имуществе супруги и детей.

Согласно декларации, доход губернатор Забайкальского края за 2020 год составил 3,4 миллиона рублей. Это на 860 тысяч рублей больше, чем в 2019 году.

В собственности у Осипова находятся две квартиры, жилой дом, земельный участок и индивидуальный газопровод. В 2019 году он задекларировал автомобиль «Иж», в 2020 году автомобиль в документе не числится. Но в гараже у губернатора появился мотоцикл «Урал».

Супруга главы региона задекларировала доход 2,86 миллиона рублей. На нее зарегистрированы квартира, три земельных участка, жилой дом и часть жилого дома. Автомобилей за женой главы Забайкалья не числится.

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