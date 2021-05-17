НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирские власти ищут деньги на станцию «Спортивную»

Источник:
Sibnet.ru
84 0
Фото: © https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/1620424941678737

Новосибирская область получит дополнительные деньги на строительство ледовой арены, такое решение принято на заседании комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Но рассчитываться с поставщиками оборудования на станцию метро «Спортивную» нужно уже сейчас.

Как сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, на прошлой неделе стало известно о решении бюджетной комиссии о выделении из резервного фонда Правительства РФ 865 миллионов рублей, чтобы заместить областные деньги на строительство ледового дворца. Второй транш этих средств ожидается в 2022 году.

По словам губернатора Андрея Травникова, власти региона изначально предполагали, что дополнительные средства будут использованы для того, чтобы заместить областные и помочь городу в строительстве станции метро «Спортивной».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУтверждена концепция нового парка в Новосибирске за 433 млн

«Первая партия оборудования уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу – поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас», – сказал Травников.

На прошлой неделе стало известно, что три эскалатора швейцарского производства доставлены на новую станцию, в ближайшее время должна начаться их установка. Следующая партия подъемного оборудования поступит в Новосибирск через неделю, 20 мая.

Станцию «Спортивную» планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Стоимость объекта – 2,6 миллиарда рублей. Станцию строят на берегу Оби между «Речным вокзалом» и «Студенческой» в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.

Еще по теме
Сельчане в Приангарье поставили плакат в грязи на убитой дороге
Ученые объяснили, почему современный асфальт разрушается быстрее
Бурков попросил у Путина «ворота в Азию»
Швейцарские эскалаторы поставят на станции «Спортивной» в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти ищут деньги на станцию «Спортивную»
Прохладная погода задержится в Забайкалье
Уникальную для Сибири операцию впервые провели на Алтае
Известные кинопродюсеры пытались поделить хакасский мультфильм
Самое популярное
Объявлена дата проведения чемпионата мира по Dota 2
Россиянам простят миллиарды кредитных рублей
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Стал известен диагноз напавшего на казанскую школу стрелка
Обсуждение (0)
Картина дня
Блинкен поставит перед Лавровым вопрос о «Северном потоке — 2»
Голикова предложила расширить использование маткапитала
Глава РАН заявил о падении качества подготовки выпускников вузов
Мексиканка стала новой «Мисс Вселенная»
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

an3tdic

Советская власть была, а Россия сейчасявляется «омерзительной ложью», заявил спецпредставитель президента...

ivanbak

Омерзительной ЛОЖЬЮ было всю страну прокатить с Ваучерами. Выругался бы, но правила не позволяют.

Uynachalnica

13 лет в КПСС были особо омерзительными, наверно?

ivanbak

В 1977 году стал кандидатом в члены КПСС, в 1978 году — членом КПСС. Вышел из КПСС в июне 1990 года из...
Sibnet.Ru