Новосибирские власти ищут деньги на станцию «Спортивную»

Новосибирская область получит дополнительные деньги на строительство ледовой арены, такое решение принято на заседании комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Но рассчитываться с поставщиками оборудования на станцию метро «Спортивную» нужно уже сейчас.

Как сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, на прошлой неделе стало известно о решении бюджетной комиссии о выделении из резервного фонда Правительства РФ 865 миллионов рублей, чтобы заместить областные деньги на строительство ледового дворца. Второй транш этих средств ожидается в 2022 году.

По словам губернатора Андрея Травникова, власти региона изначально предполагали, что дополнительные средства будут использованы для того, чтобы заместить областные и помочь городу в строительстве станции метро «Спортивной».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Утверждена концепция нового парка в Новосибирске за 433 млн

«Первая партия оборудования уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу – поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас», – сказал Травников.

На прошлой неделе стало известно, что три эскалатора швейцарского производства доставлены на новую станцию, в ближайшее время должна начаться их установка. Следующая партия подъемного оборудования поступит в Новосибирск через неделю, 20 мая.

Станцию «Спортивную» планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Стоимость объекта – 2,6 миллиарда рублей. Станцию строят на берегу Оби между «Речным вокзалом» и «Студенческой» в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2023 году.