Утверждена концепция нового парка в Новосибирске за 433 млн

Работы по благоустройству нового парка начались у строящегося ЛДС на левом берегу Новосибирска, проект оценивается в 433 миллиона рублей, сообщила журналистам в пятницу вице-мэр города Анна Терешкова.
«На сегодняшний день контракт заключен на сумму 433,5 миллиона рублей. Срок завершения работ – 2022 год. Сумма разделена на два года, финансирование областное, но мы этот проект подали в том числе и на федеральное финансирование и надеемся, что федеральные власти также его поддержат», – сказала Терешкова.
По информации мэрии, первым этапом работ будет вертикальная планировка – необходимо поднять грунт у реки до высоты незатопления. Эти работы выполнят в ближайший месяц.
Следующим этапом станет укладка в будущем парке твердых покрытий – брусчатки, асфальта, резинового покрытия. Общая площадь составит 32 тысячи квадратных метров.
Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Предполагается, что арену также сдадут в 2022 году.
DubleJinЕсли равняемся по ценам, неплохо было бы и по доходам подравняться!
Иркут 69Про это забудьте. В нашем государстве рост цен всегда будет опережать рост доходов. А в последнее время...
Иркут 69Чушь и ложь одновременно. По линейке самых массово востребованных продуктов рост цен в РФ в полтора раза...
XermerА деньги на эту инициативу, как всегда, возьмут в карманах простых граждан да?