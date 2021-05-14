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Утверждена концепция нового парка в Новосибирске за 433 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр мэрии

Работы по благоустройству нового парка начались у строящегося ЛДС на левом берегу Новосибирска, проект оценивается в 433 миллиона рублей, сообщила журналистам в пятницу вице-мэр города Анна Терешкова.

«На сегодняшний день контракт заключен на сумму 433,5 миллиона рублей. Срок завершения работ – 2022 год. Сумма разделена на два года, финансирование областное, но мы этот проект подали в том числе и на федеральное финансирование и надеемся, что федеральные власти также его поддержат», – сказала Терешкова.

По информации мэрии, первым этапом работ будет вертикальная планировка – необходимо поднять грунт у реки до высоты незатопления. Эти работы выполнят в ближайший месяц.

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Следующим этапом станет укладка в будущем парке твердых покрытий – брусчатки, асфальта, резинового покрытия. Общая площадь составит 32 тысячи квадратных метров.

Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Предполагается, что арену также сдадут в 2022 году.

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