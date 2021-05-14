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Заельцовский парк в Новосибирске откроют раньше срока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заельцовский парк откроется после реконструкции осенью 2021 года, а не следующим летом, как обещали ранее, сообщил пресс-центр новосибирской мэрии.

«Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон – до сентября-октября 2021 года», – сказал мэр города Анатолий Локоть.

Парк занимает более 38 гектаров. Под благоустройство отводится более 7 гектаров. Сейчас рабочие демонтируют старое асфальтовое покрытие, вместо него на центральной аллее выложат тротуарную плитку.

Проект благоустройства предусматривает замену входных групп, обновление парковой мебели, установку новых спортивных комплексов и обустройство детских площадок.

В Заельцовском парке увеличат маршрут для велосипедистов, для них появятся отдельные дорожки, а также выделенная полоса вдоль центральной аллеи. Также в парке обустроят дорожки для скандинавской ходьбы.

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