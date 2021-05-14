Житель Приангарья обокрал майнинговую ферму

Владелец майнинговой фермы в Иркутской области обратился в начале мая в полицию с заявлением о краже оборудования для «добычи» криптовалюты. Вора нашли в течение суток, сообщила регионального ГУ МВД.

Майнинговую ферму заявитель оборудовал в металлическом контейнере в Шелеховском районе. Вор легко пробрался внутрь и похитил оборудование, общей стоимостью превышающее полмиллиона рублей.

В течение суток оперативникам удалось выйти на след предполагаемого похитителя — им оказался 32-летний ранее судимый за имущественное преступление местный житель. В ходе обыска у подозреваемого изъяли оборудование. Его вернут собственнику.

Следователи ОВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Суд поместил мужчину под подписку о невыезде.