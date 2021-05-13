Не очистившая балкон от снега сибирячка ответит за гибель пенсионерки

Жительница Новосибирска, вовремя не очистившая балкон, предстанет перед судом за гибель пенсионерки, на голову которой упали снег и наледь, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

В начале марта 44-летней хозяйке квартиры на девятом этаже дома по Узорной улице в Первомайском районе вынесли предписание о необходимости уборки снега и наледи с козырька балкона квартиры. Женщина требований не выполнила.

Через несколько дней потеплело, снег и наледь упали на голову проходящей мимо 68-летней женщины. Пенсионерка умерла.

Теперь хозяйка квартиры предстанет перед судом по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ей грозит до двух лет лишения свободы.