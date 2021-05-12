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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

«Сезон гейзеров» открыли в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Стартовавшие в столице Алтайского края гидравлические испытания на магистральной теплосети привели к первой в этом сезоне крупной коммунальной аварии – в центре города из-под земли забил огромный фонтан.

Видео с места аварии распространяется в социальных сетях. Подписчики иронизируют, что в Барнауле подобное – регулярное явление, а потому город уже давно можно сравнивать с Камчаткой, славящейся своими гейзерами.

Коммунальный фонтан, через который, судя по рассказам очевидцев, бесстрашно проезжали автомобили, сравнили также с бесплатной автомойкой. Вскоре однако воду перекрыли, а коммунальщики начали устранять повреждения.


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лачинов

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Nik3316

вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...

Disobedient

Опять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...

Uynachalnica

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