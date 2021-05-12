«Сезон гейзеров» открыли в Барнауле

Стартовавшие в столице Алтайского края гидравлические испытания на магистральной теплосети привели к первой в этом сезоне крупной коммунальной аварии – в центре города из-под земли забил огромный фонтан.

Видео с места аварии распространяется в социальных сетях. Подписчики иронизируют, что в Барнауле подобное – регулярное явление, а потому город уже давно можно сравнивать с Камчаткой, славящейся своими гейзерами.

Коммунальный фонтан, через который, судя по рассказам очевидцев, бесстрашно проезжали автомобили, сравнили также с бесплатной автомойкой. Вскоре однако воду перекрыли, а коммунальщики начали устранять повреждения.