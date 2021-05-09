Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
России не хватает рабочих рук в некоторых отраслях экономики, поэтому страна делает все, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, заявил президент Владимир Путин.
Путин обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной, на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал российский лидер. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Президент также указал на то, что мигранты направляют из РФ достаточно большой объем средств для поддержки своих семей. «Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — заключил Путин.
UynachalnicaЦитатаПри этом в настоящее время в Иркутской области запрещены массовые мероприятия из-за введенного...
DrronumШествие школьников с портретами Путина...господи, какая мерзость происходит.... Он скоро Иисуса и всех...
physxТо чувство, когда дети вне политики.
Иркут 69Конечно. Скрепоносников вирус не трогает... там видимо особая аура 😀И после этого эти господа верещат......