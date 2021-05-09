Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

России не хватает рабочих рук в некоторых отраслях экономики, поэтому страна делает все, чтобы трудовые мигранты чувствовали себя комфортно, заявил президент Владимир Путин.

Путин обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной, на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал российский лидер. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент также указал на то, что мигранты направляют из РФ достаточно большой объем средств для поддержки своих семей. «Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», — заключил Путин.