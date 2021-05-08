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Шествие школьников с портретами Путина прошло в Иркутске

Источник:
«Тайга.Инфо»
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Фото: 052 / CC BY 4.0

Шествие школьников из движения «Юнармия» с портретами президента РФ Владимира Путина состоялось в городе Вихоревка Иркутской области

Глава регионального штаба «Юнармии» Александр Старухин пояснил журналистам, что марш с портретами был частью проекта «Одной мы связаны судьбой» ко Дню Георгия Победоносца. При этом шествие было посвящено разным периодам в истории России, включая «эпоху Путина».

«Костюмированное шествие представлено разными эпохами, в том числе эпохой Путина. Мы решили свою колонну обозначить портретами Путина, цитатами его выступлений», — уточнил Старухин.

По его словам, на мероприятии присутствовали также представители казачества и силовых структур, школьники и воспитанники детских садов. При этом в настоящее время в Иркутской области запрещены массовые мероприятия из-за введенного режима повышенной готовности.

Иркутск
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Шествие школьников с портретами Путина прошло в Иркутске
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