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Коронавирус грозит осложнениями лысым мужчинам

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © olle svensson

Определенные сочетания генов, увеличивающих шансы мужчин на облысение, одновременно способствует заражению коронавирусом и более тяжелому протеканию болезни, выяснил международный коллектив ученых из Италии и США.

Исследователи установили, что характеристики гена AR, который отвечает за предрасположенность к облысению, влияют на тяжесть протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Ученые давно обращали внимание на тот факт, что порядка 80% мужчин, попавших в реанимацию вследствие заболевания коронавирусом, в той или иной степени страдали облысением. А китайские медики в самом начале пандемии установили, что женщины реже страдают от осложнений из-за COVID-19.

Склонность к облысению объясняется наличием CAG-повторов. Чем их больше, тем выше вероятность попасть в реанимацию в случае заболевания коронавирусом. Предположительно, это вызвано активностью фермента TMPRSS2, который помогает вирусу проникнуть в организм.

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