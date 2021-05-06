Новосибирцы сфотографировали галактику «Сомбреро»

Группа учеников под руководством педагога Андрея Никифорова сфотографировала в телескоп спиральную галактику «Сомбреро» М104, расположенную в созвездии Дева, сообщается в группе «ВКонтакте» Большого новосибирского планетария.

Наблюдатели планетария сделали 165 фотографий с выдержкой 30 секунд на каждый снимок. Фотография сделана в обсерватории планетария на телескопе системы Ричи-Кретьена 360, фотоаппарат Canon EOS 5d mark III.



М104 «Сомбреро» (NGC 4594) — одна из самых известных галактик наряду с «Туманностью Андромеды». Галактика видна практически с ребра и через весь видимый диск проходит дорожка из темного пылевого вещества. Расстояние до М104 составляет 29,3 миллиона световых лет.

«Сомбреро» — это две галактики — в эллиптической галактике находится спиральная. От нее идет сильное рентгеновское излучение, по мнению многих астрономов, оно генерируется сверхмассивной черной дырой в ядре.