НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирцы создадут систему управления бионическими протезами

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Фото: © Ростех

Новый резидент Академпарка создаст систему управления бионическими протезами, основанными на анализе активности мозга, сообщила Sibnet.ru лидер команды ReArm Любовь Скоробогатова.

В России около 200 тысяч человек нуждаются в протезировании рук или ног. Одним из вариантов становится бионический протез, который позволяет выполнять движения, а не просто имитировать потерянную конечность. Обычно кибер-рука имеет датчики для снятия мышечной активности.

«Если высокая степень ампутации, отсутствуют или повреждены мышц предплечья или плеча, миографии недостаточно чтобы научить протез совершать весь набор движений кисти. При этом мозг при ампутации меняется не так сильно, и мы знаем, как. И большую часть движений можно восстановить благодаря обработке электроэнцефалограммы», — рассказала собеседница.

Она отметила, что по электроэнцефалограмме (метод регистрирует изменение активности коры головного мозга) можно выявить намерение выполнить захват предмета кистью, и восстановить аналогичное движение в протезе.

Сейчас команда разрабатывает программное обеспечение, им нужно отработать алгоритмы, которые будут анализировать электроэнцефалограмму. К осени разработчики планируют, что программа управления протезом сможет выполнять несколько движений. Ее эффективность проверят совместно с производителями бионических протезов.

Еще по теме
Новосибирцы сфотографировали галактику «Сомбреро»
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Ученые подсчитали количество тираннозавров
Разгадана тайна вечной мерзлоты
смотреть все
Новосибирск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский левша передал в Музей Победы самое маленькое знамя
Новосибирцы сфотографировали галактику «Сомбреро»
Три машины столкнулись в центре Новосибирска
Новосибирцы создадут систему управления бионическими протезами
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (0)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

west_nik

Максимыч, согласен, что Россия имеет возможности стимулировать учёных, спортсменов, выдавать им от государства...

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Praetorian

Есть подозрение, что скоро примут законопроект, запрещающий избираться в госдуму всем, кто уже не избран...
Sibnet.Ru