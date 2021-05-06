Новосибирцы создадут систему управления бионическими протезами

Новый резидент Академпарка создаст систему управления бионическими протезами, основанными на анализе активности мозга, сообщила Sibnet.ru лидер команды ReArm Любовь Скоробогатова.

В России около 200 тысяч человек нуждаются в протезировании рук или ног. Одним из вариантов становится бионический протез, который позволяет выполнять движения, а не просто имитировать потерянную конечность. Обычно кибер-рука имеет датчики для снятия мышечной активности.



«Если высокая степень ампутации, отсутствуют или повреждены мышц предплечья или плеча, миографии недостаточно чтобы научить протез совершать весь набор движений кисти. При этом мозг при ампутации меняется не так сильно, и мы знаем, как. И большую часть движений можно восстановить благодаря обработке электроэнцефалограммы», — рассказала собеседница.



Она отметила, что по электроэнцефалограмме (метод регистрирует изменение активности коры головного мозга) можно выявить намерение выполнить захват предмета кистью, и восстановить аналогичное движение в протезе.



Сейчас команда разрабатывает программное обеспечение, им нужно отработать алгоритмы, которые будут анализировать электроэнцефалограмму. К осени разработчики планируют, что программа управления протезом сможет выполнять несколько движений. Ее эффективность проверят совместно с производителями бионических протезов.