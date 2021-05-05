Фотограф на Алтае показала необычные ледники

Известная в Горном Алтае фотограф Светлана Казина опубликовала на своих страницах в социальных сетях необычные фото ледников, которые кажутся цветными в пасмурную погоду.

На снимках – массив ов Табын-Богдо-Ола («пять божественных гор»), он находится в Кош-Агачском районе, на юге знаменитого плато Укок Республики Алтай. Его высшая точка – гора Найрамдал (4374 метра).

«На первом и третьем вы видите тот самый красный (арбузный) лёд. На пятом кадре ранним утром я стою с фотокамерой в верховье реки Аргамджи. На шестом кадре – снег с дождём над ледником. А мы топаем к нему...» – написала она.