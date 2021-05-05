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Фотограф на Алтае показала необычные ледники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.instagram.com/svetlana_kazina_altai/?hl=ru

Известная в Горном Алтае фотограф Светлана Казина опубликовала на своих страницах в социальных сетях необычные фото ледников, которые кажутся цветными в пасмурную погоду.

На снимках – массив ов Табын-Богдо-Ола («пять божественных гор»), он находится в Кош-Агачском районе, на юге знаменитого плато Укок Республики Алтай. Его высшая точка – гора Найрамдал (4374 метра).

«На первом и третьем вы видите тот самый красный (арбузный) лёд. На пятом кадре ранним утром я стою с фотокамерой в верховье реки Аргамджи. На шестом кадре – снег с дождём над ледником. А мы топаем к нему...» – написала она.


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Республика Алтай #Гео
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