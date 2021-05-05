СК в Забайкалье забрал дело о гибели четырехлетнего мальчика в ДТП

Следственный комитет в Забайкальском крае возбудил уголовное дело о гибели четырехлетнего мальчика в ноябре 2020 года после выхода в СМИ материала о ненадлежащей проверки обстоятельств ДТП полицией

Четырехлетний мальчик погиб в Забайкалье в селе Андриановка. Его сбила машина, за рулем которой находилась женщина, не имеющая прав. Об этом родители малыша рассказали Zab.tv. По их словам, родственники виновницы ДТП пытались откупиться от них деньгами, а полиция проводила проверку ненадлежащим образом.

«Доследственной проверкой по факту данного ДТП занималась полиция, но после выхода в СМИ информации о ненадлежащем качестве проведенной полицейскими проверки следователи инициировали перед прокуратурой вопрос о передаче материалов в органы СК», — сообщило региональное СУ СК России.

Следователи допросили всех участников происшествия, родителей ребенка, провели повторный осмотр места происшествия и назначили дополнительную автотехническую экспертизу. Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.