НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

СК в Забайкалье забрал дело о гибели четырехлетнего мальчика в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
238 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следственный комитет в Забайкальском крае возбудил уголовное дело о гибели четырехлетнего мальчика в ноябре 2020 года после выхода в СМИ материала о ненадлежащей проверки обстоятельств ДТП полицией

Четырехлетний мальчик погиб в Забайкалье в селе Андриановка. Его сбила машина, за рулем которой находилась женщина, не имеющая прав. Об этом родители малыша рассказали Zab.tv. По их словам, родственники виновницы ДТП пытались откупиться от них деньгами, а полиция проводила проверку ненадлежащим образом.

«Доследственной проверкой по факту данного ДТП занималась полиция, но после выхода в СМИ информации о ненадлежащем качестве проведенной полицейскими проверки следователи инициировали перед прокуратурой вопрос о передаче материалов в органы СК», — сообщило региональное СУ СК России.

Следователи допросили всех участников происшествия, родителей ребенка, провели повторный осмотр места происшествия и назначили дополнительную автотехническую экспертизу. Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Еще по теме
Kia Rio отбросило в столб после ДТП в центре Новосибирска. ВИДЕО
Детская баскетбольная команда разбилась в ДТП
Смертельное ДТП с автовышкой произошло в Омске
Маск прокомментировал смертельное ДТП с Tesla
смотреть все
Забайкалье #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кузбасская полиция заинтересовалась тайной дракой
День траура объявили по погибшим в Бурятии туристам
Штормовой ветер с дождем придут в Иркутскую область
Сибиряков предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
29
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
29
Раскрыт секрет кулича для Путина
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
23
G7 создаст механизм для борьбы с «пропагандой России»
Sibnet.Ru