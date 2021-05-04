НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Пивоваров снял фильм о «яростном конфликте» на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
246 0

Журналист Алексей Пивоваров снял документальный фильм о «яростном конфликте» на Байкале между местными жителями и надзорными органами. По его словам, местные уверены — на побережье озера начался передел, пострадавшими в котором окажутся простые люди.

«Неожиданно для себя Байкал стал столицей российского внутреннего туризма. Ну, может одним из трех его важнейших направлений после Санкт-Петербурга и Сочи. Понятно почему это происходит — границы закрыты», — объяснил журналист.

И именно сейчас, по его словам, на Байкале разворачивается яростный конфликт. Многие турбазы и простые жители стали получать письма от контролирующих и надзорных ведомств, а также повестки в суд.

В документах сказано, что люди здесь находятся незаконно, что они за свой счет должны разобрать свои строения свои дома и уезжать. А здесь национальный парк.

«И все это происходит так быстро и так решительно, что местные жители уверены, что на Байкале происходит глобальный передел», — добавил Пивоваров.

Пивоваров попытался рассказать, почему дома и гостиницы попали на территорию нацпарка, сколько местных хотят выселить и о судьбе мэра Ольхона, пытавшегося спасти остров от мусора.

Еще по теме
Россия возобновит полеты на курорты Египта
Туристический форум «Сибирь. Притяжение» пройдет в Хакасии
Бурятия продлит программу чартеров на Байкал
Шерегеш побил рекорд по количеству туристов
смотреть все
Иркутск #Туризм #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Девушка из Новосибирска полетит в космос на МКС
Пивоваров снял фильм о «яростном конфликте» на Байкале
Белоглазые нырки появились в Томской области впервые за 100 лет
Льдина унесла 15 красноярских рыбаков
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игра World of Tanks вышла в Steam
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (0)
Картина дня
«Большая семерка» обсудит план борьбы с Россией
Роспотребнадзор посоветовал провести праздники за городом
Эксперты предсказали охлаждение рынка ипотеки и повышение ставок
Девушка из Новосибирска полетит в космос на МКС
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
32
Кремль не станет терпеть то, что «творят чехи и болгары»
28
Кремль пообещал остановить падение доходов россиян
27
Жириновский предложил назвать президента по-новому
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
24
Раскрыт секрет кулича для Путина
Sibnet.Ru