Пивоваров снял фильм о «яростном конфликте» на Байкале

Журналист Алексей Пивоваров снял документальный фильм о «яростном конфликте» на Байкале между местными жителями и надзорными органами. По его словам, местные уверены — на побережье озера начался передел, пострадавшими в котором окажутся простые люди.

«Неожиданно для себя Байкал стал столицей российского внутреннего туризма. Ну, может одним из трех его важнейших направлений после Санкт-Петербурга и Сочи. Понятно почему это происходит — границы закрыты», — объяснил журналист.

И именно сейчас, по его словам, на Байкале разворачивается яростный конфликт. Многие турбазы и простые жители стали получать письма от контролирующих и надзорных ведомств, а также повестки в суд.

В документах сказано, что люди здесь находятся незаконно, что они за свой счет должны разобрать свои строения свои дома и уезжать. А здесь национальный парк.

«И все это происходит так быстро и так решительно, что местные жители уверены, что на Байкале происходит глобальный передел», — добавил Пивоваров.

Пивоваров попытался рассказать, почему дома и гостиницы попали на территорию нацпарка, сколько местных хотят выселить и о судьбе мэра Ольхона, пытавшегося спасти остров от мусора.