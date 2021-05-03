Новосибирец стал абсолютным победителем олимпиады по биологии

Ученик СУНЦ НГУ Назим Мустафин стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по биологии, сообщает пресс-служба учреждения.

Олимпиада прошла с 24 по 30 апреля в Башкирском государственном университете и собрала 308 участников из разных регионов. Соревнования включали два тура: теоретический и практический. Во время второго тура школьникам нужно было пройти четыре кабинета – в каждом их ждали задания по одному из разделов биологии.

По итогам олимпиады победителями стали 25 финалистов, дипломы призеров получили 114 ребят. Призером олимпиады стала ученица 10-2 класса СУНЦ НГУ Анастасия Александрова. Ученик 10-5 класса Назим Мустафин признан абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по биологии среди 10-х классов.

«В биологии очень много красивых разделов, таких как ботаника и зоология, например. Можно сказать, эстетическая составляющая здесь очень большая. Для меня самое красивое в биологии — это то, что в таком огромном объеме информации можно найти логику: здесь очень много красивых закономерностей, которые связаны с физикой, химией и математикой. В этом плане ФМШ мне очень помогла», — сказал Назим Мустафин.