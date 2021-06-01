Не только для туристов: как выбрать жилье в Симферополе

Многие мечтают переехать из холодной Сибири в Крым, но опасаются — вдруг в этом регионе сложнее с работой или нет необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. Но если желание жить у моря не оставляет, стоит присмотреться к столице полуострова — Симферополю. Здесь активно строится новое жилье, и каждый найдет в развивающемся городе свое место.

Многие мечтают переехать из холодной Сибири в Крым, чтобы беспрерывно наслаждаться благотворным крымским воздухом и природой, ведь большую часть времени воздух в Крыму наполнен ароматами кипариса и крымских трав.

А еще морской и горный воздух Крыма, насыщенный ионами йода и фитонцидами обладает значительным лечебным потенциалом. Большое количество солнечных дней в году способствует выработке витамина D, улучшению психического здоровья и укреплению иммунитета.

В прибрежных городах жизнь кипит с мая по октябрь, а осень, зима и весна радуют спокойствием и размеренностью. Тем, кого больше привлекает размеренная жизнь, стоит присмотреться к столице Республики Крым – городу Симферополю. Это административный, экономический, культурный и научный центр Крыма.

Также этот город считают студенческой столицей региона. Здесь активно строится новое жилье, и каждый найдет в развивающемся городе свое место, и место работы в том числе.

В Симферополе есть концертные и выставочные залы, современный цирк, различные клубы, обилие баров и ресторанов, кафе, боулинг, бассейны, спа-центры, парки, аттракционы, скверы, крупные торговые центры. Но главное – в городе всегда есть работа вне зависимости от сезона.

Где купить квартиру в Симферополе?

ЖК «Гармония»

Сейчас в самом центре крымской столицы идет строительство жилого комплекса «Гармония». Это комплексная застройка c развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой, позволяющей с легкостью добраться в любую точку крымской столицы и за ее пределы.

Комплекс состоит из пяти девятиэтажных и одного 16-этажного монолитных жилых домов с наземным паркингом и гостевыми автостоянками. Покупатели квартир в новом ЖК сразу получают ключи и могут приступать к ремонту. Две секции «Гармонии» уже сданы в эксплуатацию.

ЖК «Гармония» находится всего в пяти минутах езды от центра города. Развитые транспортные пути позволят добраться до него за это время даже в часы пик.

В шаговой доступности находятся железнодорожный вокзал и автостанция «Южная», откуда до побережья Черного моря можно добраться за 30-40 минут, и морской воздух позволит забыть обо всех проблемах и заботах.

За 15 минут пешком от ЖК «Гармония» можно дойти до самого большого в городе парка имени Гагарина и насладиться свежим воздухом, погулять с детьми, позаниматься спортом и покормить живущих в пруду лебедей и уток.

На прилегающей к жилому комплексу территории предусмотрена собственная инфраструктура для активного отдыха: детские игровые площадки, зоны отдыха, спортивные площадки и зеленые зоны.

ЖК «Гармония» возводит специализированный застройщик «Крым-Инвестстрой», а подрядчиком выступает крупная строительная компания «Консоль-Строй», которая работает в Крыму уже более 25 лет.

ЖК «Соседи»

Также компания «Консоль-Строй» ведет в Симферополе строительство ЖК «Соседи». Квартиры в этом жилом комплексе будут передаваться собственникам уже с отделкой.

ЖК «Соседи» строится по финскому проекту с использованием передовых технологий. В основе запатентованной технологии лежит широкое применение сэндвич-панелей, состоящих из двух слоев железобетона и слоя минеральной ваты. Такая конструкция обеспечивает особый термоэффект: зимой в квартире сохраняется тепло, а летом, наоборот, в помещениях царит прохлада.

Благодаря этой технологии ЖК «Соседи» отличается повышенной пожарной безопасностью – все горючие материалы изолированы слоями железобетона. Такая технология позволяет возводить дома высокого качества, которые прослужат не одному поколению, по приемлемым ценам.

Почему стоит выбрать квартиру в чистовой отделке?

Отделка дешевле. Реализуя квартиры с отделкой, застройщик закупает необходимые материалы оптом. То есть они будут дешевле и для конечного потребителя.

Экономия времени. Не нужно тратить время и нервы на ремонт.

Быстрое заселение. Приобретая квартиру с отделкой, нет необходимости делать полный ремонт, чтобы переехать в новостройку – достаточно просто поклеить обои и перевезти вещи. Это особенно удобно, если покупка происходит после того как продана старая недвижимость.

Тишина и чистота. Все квартиры в доме сдаются в отделке, поэтому после заселения никто не будет шуметь и мусорить.

Дизайн интерьеров универсален. Будущие владельцы всегда смогут обустроить пространство новой квартиры по своему вкусу.



Паспорт отделки (что включено в стоимость квадратного метра?):

облицовка стен керамической плиткой ванной комнаты, туалета, рабочей поверхности в кухне;

облицовка полов керамической плиткой в прихожей, ванной комнате, кухне и на балконах;

установка санфаянса (унитаз, ванна, раковина);

установка мраморной столешницы под раковину в ванну;

межкомнатные двери ламинированные;

входная дверь металлическая с двумя замками;

разводка с установкой выключателей, розеток и лампочек;

металлопластиковые окна и балконные двери;

в жилых комнатах подготовка стен под оклейку обоев, полы покрыты ламинатом;

на потолке шпаклевка с водоэмульсионной окраской и установкой багета;

установка счетчиков газа, двухконтурный котел.

ЖК «Соседи» расположен в спальном районе Симферополя в удаленности от городского шума. Торговый центр «Южная галерея», а с ним и продуктовый гипермаркет «Ашан» расположены в пяти минутах ходьбы. Жильцы ЖК «Соседи» могут свободно сходить за покупками в торговый центр пешком.

Комплекс расположен в нескольких сотнях метров от объездной трассы, что позволяет добраться до любого выезда из города в кратчайшие сроки, минуя все пробки.

Один из домов ЖК «Соседи» уже почти готов к передаче квартир собственникам, следующий дом будет готов к сдаче во втором квартале 2022 года, еще один – в первом квартале 2023 года, далее – в первом квартале 2024 года.

ООО «СК Консоль-Строй ЛТД»

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