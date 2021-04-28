Манижа дополнила «Русскую женщину» песней группы «Тату»

Фото: © manizha, instagram.com/manizha
Певица Манижа представила новую версию песни «Russian Woman», дополнив композицию словами из трека группы «Тату» — «Не верь, не бойся, не проси».
На испанской пре-пати конкурса Манижа исполнила преобразованную песню, с которой поедет на Евровидение в Роттердам. На самом конкурсе песня прозвучит в оригинальном исполнении.
«Тату + Манижа = Новая русская женщина», — написала певица в Instagram, где опубликовано видео ее выступления на испанском Евровидении.
Евровидение-2021 пройдет 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Россия выступит в первом полуфинале, который пройдет 18 апреля. Если Манижа наберет достаточно голосов, то ее ждет выступление в финале (22 мая).
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