Возбуждено дело о невыплате зарплаты рабочим «Тяжстанкогидропресс»

Следователи по поручению главы СК России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске, сообщает СК РФ.

По данным следствия, с ноября 2020 по апрель 2021 года руководство предприятия из корыстной заинтересованности, при наличии реальной возможности выплаты зарплаты своим сотрудникам, расходовали деньги на оплату иных нужд. В результате общая задолженность перед 307 сотрудниками составила более 17 миллионов рублей. Часть задолженности предприятия в размере 11, 2 миллиона рублей погашена.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Депутат Госдумы Вера Ганзя запросила информацию у правительства РФ о возможных мерах по оздоровлению ситуации на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс».

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы.

В июне собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин говорил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что осенью может остановить деятельность из-за отсутствия заказов. Мощности завода позволяют выполнять заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к предприятию. В октябре работники хотели выйти на пикет из-за задержек зарплаты, но из-за коронавируса акцию запретили.

На «Тяжстанкогидропрессе» работало 365 человек. Предприятие уведомило центр занятости населения Новосибирска о планируемом увольнении 58 работников по 17 февраля 2021 года. Причина сокращений — нерентабельность деятельности в связи со снижением объемов производства.