Новосибирские инженеры воссоздали цельнодеревянный истребитель. ФОТО

Новосибирские авиареставраторы воссоздали цельнодеревянный истребитель ЛаГГ-3, активно использовавшийся в первые годы Великой Отечественной войны, самолет отправлен в музей авиатехники в Пышму (Свердловская область).

ЛаГГ-3 был практически полностью деревянным самолетом, металлические детали составляли лишь около 20% всей конструкции. Поэтому восстанавливать истребитель пришлось без основы, а лишь опираясь на архивные документы, технические описания и фотографии обломков, сообщил гендиректор компании «Авиареставрация», профессор кафедры прочности летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Владимир Бернс

«То, что дерево сгнило, это понятно, но трудность еще и в том, что эти самолеты очень сильно горели. Даже от металла мало что оставалось. Тем более, что там сталь — она окислялась и разрушалась, а алюминий-магниевый сплав точно так же сгорал, как и дерево. Поэтому какой-то основы не было», — отметил Бернс.

Специалисты сумели добиться не только наружней, но и внутренней идентичности воссозданного самолета реальным историческим образцам. «Мы, вместе с историками авиации перелопатили огромное количество документации по всей стране. В том числе, получили большой объем фотографий обломков самолетов. Правда, они (самолеты) были в таком состоянии, что их не каждый знаток авиации бы распознал», — Бернс.

Активное восстановление ЛаГГ-3 шло последние полгода. В пятницу самолет отправлен в музей авиатехники в Пышму (Свердловская область).

Цельнодеревянный самолет стал пятым из шести запланированных для этого музея экспонатов. Работа ведется в течение пяти лет, параллельно над всеми шестью объектами.

ЛаГГ-3 — одноместный истребитель-моноплан, стоявший на вооружении военно-воздушных сил Красной Армии с 1941 по 1944 год. В 1941 и 1942 годах был одним из самых массовых советских истребителей. Всего было произведено около 6,5 тысяч таких самолетов на четырех заводах по всей стране.