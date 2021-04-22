«Гнев человеческий»: Гай Ричи бросил вызов Голливуду

В кинотеатрах вышел «Гнев человеческий», новый фильм культового режиссера Гая Ричи, чью искрометную карьеру запустил криминальный хит с неповторимым авторским стилем «Карты, деньги, два ствола». В новом боевике про инкассаторов «под крыло» британца возвращается брутальный Джейсон Стэйтем, этот дуэт последний раз работал вместе в 2005 году.

«Гнев человеческий» уверенно претендует на звание одного из самых ожидаемых боевиков года, но даже беглого взгляда на трейлер достаточно, чтобы понять — в новом фильме Ричи отошел от своего фирменного стиля. Удалось ли режиссеру сохранить высоченную планку, заданную его прежними картинами?

Сюжет: Стэйтем закабанел

Новый фильм Гая Ричи рассказывает о герое по кличке Эйч (Джейсон Стэйтем), который внедряется в инкассаторскую компанию, его цель — месть за смерть близкого человека и желание обезвредить бандитов, терроризирующих Лос-Анджелес.

Сюжет только кажется простым — очень скоро под подозрение попадают практически все, но виновных обязательно настигнет гнев человеческий. Фильм — ремейк вполне успешного французского боевика 2004 года «Инкассатор» Николя Букриеффа.

Премьера в России: 22 апреля 2021 года

Страна: Великобритания, США, Miramax, Metro-Goldwyn-Mayer

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд

Продолжительность: 118 минут

Возраст: 18+

Съемки: брутальное ретро

Съемки проходили в Лос-Анджелесе, а также в Лондоне, это первый фильм Гая Ричи, действие которого происходит в США. Также это четвертый фильм режиссера с Джейсоном Стэйтемом, до этого работали в картинах «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Револьвер».

Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

Сценарий проекта подготовил лично Гай Ричи. Перед началом съемок режиссер применил фирменный сбор всех актеров на предварительный прогон будущего фильма — в минимуме декораций и реквизита актеры проигрывают весь фильм, а камера фиксирует «черновик» ленты.

Трейлер картины показал убойный экшен и выглядел достаточно многообещающее. Впрочем, некоторых поклонников режиссера он разочаровал, они посчитали новый стиль Ричи слишком прямолинейным, лишенным привычного черного юмора.

На фоне современных боевиков «Гнев человеческий» выглядит брутальным и старомодным фильмом — главными героями здесь выступают исключительно крутые белые мужики, что в захваченном толерантностью современном кино встретишь нечасто.

Оценки: поэзия о мужиках

На сайте «Критиканство» рейтинг нового Гая Ричи довольно высокий — 75». Первые впечатления положительные. Критики отмечают, что режиссер снял ироничную «поэму» о мужском мире с громкими взрывами и экшеном.

Но есть и недовольные. Например, критик Мариам Григорян пишет, что картина выглядит блеклой из-за отсутствия юмора и ярких героев, в результате на экране зритель видит качественный фильм, но здесь нет фирменного стиля Гая Ричи.

Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

Вадим Богданов уверен, что Ричи лучше снимать что-нибудь свое, уникальное и авторское. Критику также не понравились слитые персонажи второго плана и вовсе незапоминающиеся диалоги.

Первые посмотревшие фильм зрители посчитали, что новый фильм Ричи не дотягивает до уровня «Джентльменов» — кино вышло где-то предсказуемым, где-то занудным. После первого интригующего акта повествования фильм становится слишком прямолинейным.

Стоит ли смотреть

«Гнев человеческий» Гая Ричи — бескомпромиссный ретро-боевик для поклонников жанра. Из плюсов — все три основных акта картины немного отличаются и придают фильму изюминку, смещая акценты повествования.

Но есть и минусы. Фанаты Гая Ричи могут закономерно развести руками — режиссер слишком далеко ушел от своего культового стиля. «Гнев человеческий» для этого слишком стандартный, простой, вместо черного юмора и фарса здесь избыточная серьезность.

Фото: © кадр из фильма «Гнев человеческий»

Но фильм все равно удался — Ричи переосмысливает оригинал, добавляет в него глубины, заново раскрывает своих героев. В финале даже актер Скотт Иствуд уже не кажется бледной копией своего легендарного отца и демонстрирует настоящий талант.

Кажется, «Гнев человеческий» стал новым творческим этапом Гая Ричи, который показывает все грани своего таланта и уверенно возвращает на экраны подзабытый и уже казалось заранее обреченный на провал и освистывание критиков жанр. Но фанаты режиссера могут уйти из кинотеатров разочарованными.