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Избитому мальчику в Бурятии предложили профессию следователя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Ребенок в Бурятии встал на защиту дедушки от четверых взрослых, которые, разозлившись, избили ребенка. Замруководителя СК в Бурятии Сергей Базаров отметил мужество мальчика и предложил ему выучиться на следователя.

Инцидент произошел в апреле в Улан-Удэ, когда 12-летний подросток попросил четверых пьяных взрослых не приходить к его дедушке-инвалиду и не выпрашивать у него деньги. Следующим вечером пьяная компания встретила школьника в коридоре. Ребенка жестоко избили и ограбили. Он сумел убежать и вызвать полицию.

Компанию алкоголиков задержали и отправили в СИЗО. А мальчика положили в больницу, сейчас он получает необходимо медпомощь. В среду к нему приехал замруководителя СУ СК России по Бурятии и подарил ребенку подарок — планшет. На презент храброму мальчику скинулись сотрудники СК.

А замруководителя ведомства сказал ребенку, что он — мужественный человек и отметил, что специалист с таким характером может стать прекрасным сыщиком и мальчику стоит подумать об учебе в профильном вузе.

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