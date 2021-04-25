Кулич на Пасху: простые рецепты

На пасхальный стол обязательно готовят куличи. Сегодня рецептов этой выпечки много — от классических до модных краффинов.
Традиционно кулич делают из дрожжевого теста, в которое добавляют изюм и украшают глазурью. Это домашний вариант церковного квасного хлеба — артоса, которому придают высокую цилиндрическую форму. Артос и кулич символизируют преломление хлеба апостолами. Ученики Христа делали это после трапезы, в знак того, что «хлеб небесный», то есть Спаситель всегда с ними.
Кулич на ряженке
Ингредиенты:
- 150 миллилитров топленого молока
- 250 миллилитров ряженки
- 10 граммов сухих дрожжей (или 30 граммов сырых дрожжей)
- 200–250 граммов сахара
- 4 яйца
- 150 граммов сливочного масла
- 300 граммов изюма
- 850–900 граммов муки
Приготовление:
- Молоко подогреть. Добавить 1 столовую ложку сахара. Перемешать. В молоко добавить дрожжи и 150 граммов муки. Снова перемешать и накрыть полотенцем. Поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое.
- Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Белки взбить с четвертой частью чайной ложки соли. В опару добавить ряженку и перемешать. Добавить желтки с сахаром и перемешать. Добавить белки и аккуратно перемешать. Добавить муку. Замесить тесто. Накрыть полотенцем.
- В тесто добавить промытый изюм. Перемешать. Снова накрыть полотенцем. Дать тесту подняться.
- Выложить тесто в форму для кулича, смазанную маслом на 1/3 высоты. Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности.
Кулич без дрожжей
Ингредиенты:
- 50 миллилитров воды
- 2 яйца
- 2 банана
- 200 миллилитров сахара
- 80 граммов сливочного масла
- 1 упаковка ванильного сахара
- 200 миллилитров муки
- 0,75 чайной ложки соды
- 0,5 чайной ложки разрыхлителя теста
Приготовление:
- Размять бананы вилкой до состояния пюре. Добавить 50 миллилитров теплой питьевой воды.
- Сливочное масло взбить с сахаром, добавить ванильный сахар. Добавить яйца. Взбить массу. Добавить банановое пюре и соду. Всыпать просеянную (обязательно) муку с разрыхлителем, перемешать.
- Выпекать при 180 градусах около 40-50 минут. Точное время выпечки зависит от духовки и от размера формы.
Мраморный кулич краффин
Ингредиенты:
- 160 граммов муки
- 60 граммов сахара
- 16 граммов ванильного сахара
- 25 граммов какао-порошка
- 100 граммов сливочного масла
- 2 яйца
- 6 граммов дрожжей
- 20 миллилитров молока
Приготовление:
- Для ванильного теста 85 граммов просеянной муки смешать с 3 граммами дрожжей, добавить 30 граммов обычного и 8 граммов ванильного сахара. Перемешать. Добавить 1 яйцо и влить 10 миллилитров молока. Руками вымесить тесто.
- 30 граммов холодного сливочного масла порезать небольшими кубиками и медленно добавить в тесто, не переставая вымешивать. Из теста скатать шар, положить его в миску и накрыть пленкой. Оставить на 15 минут.
- Сформировать из получившегося теста шар, выложить его в миску, накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
- Также приготовить шоколадное тесто, только взять 75 граммов муки, 3 грамма дрожжей, 25 граммов какао, столько же сахара и молока. Также вымесить тесто, а затем вмешать кубики сливочного масла. Накрыть пленкой.
- Убрать оба варианта теста в холодильник на 8 часов или на ночь.
- Затем раскатать ванильное тесто в тонкий пласт, промазав сверху 20 граммов сливочным маслом. Также раскатать шоколадное тесто.
- Скатать прямоугольник в плотный рулет и разрезать его вдоль пополам, не доходя до одного края примерно 2 сантиметра. Закрутить одну половину рулета срезом вверх, вторую так же закрутить срезом вверх, но сделать это в другую сторону. Выложить половинки рулета друг на друга и переложить заготовку в форму.
- Поставить форму в теплом месте на 1 час. За это время он должен увеличиться в размере в два раза. Выпекать краффин в разогретой до 175 градусов духовке в течение 45-50 минут.
Глазурь для кулича без яиц
Ингредиенты:
- 100 граммов сахарной пудры Сахарная пудра (сахар) – 100 г
- 4 столовых ложки воды
- 1 грамм ванилина
- 5-6 граммов или 1 чайная ложка быстрорастворимом желатином
Приготовление:
- Чайную ложку желатина залить двумя столовыми ложками холодной кипяченной воды. Оставляем набухать. сахарную пудру добавляем воды 2 ложки и ставим на плиту немного ванилина или лимонного сока.
- Ставим на огонь размешиваем чтобы не было комочков. подозреваем не пригорать вся пудра должна раствориться. Сироп до кипения, но не кипятить. добавляет к нему желатин.
- Тщательно размешиваем и взбиваем миксером. Глазурь получается белая и густая, она не крошится, как это бывает с яичной.
klopmanДа. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".
UynachalnicaЦитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...
Grossmeister38rusКопить ? С нынешними ценами )) Смешно
лачиновЗакон - тайга. Начальники видать не в курсе были.