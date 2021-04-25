Кулич на Пасху: простые рецепты

На пасхальный стол обязательно готовят куличи. Сегодня рецептов этой выпечки много — от классических до модных краффинов.

Традиционно кулич делают из дрожжевого теста, в которое добавляют изюм и украшают глазурью. Это домашний вариант церковного квасного хлеба — артоса, которому придают высокую цилиндрическую форму. Артос и кулич символизируют преломление хлеба апостолами. Ученики Христа делали это после трапезы, в знак того, что «хлеб небесный», то есть Спаситель всегда с ними.

Кулич на ряженке

Ингредиенты:

150 миллилитров топленого молока

250 миллилитров ряженки

10 граммов сухих дрожжей (или 30 граммов сырых дрожжей)

200–250 граммов сахара

4 яйца

150 граммов сливочного масла

300 граммов изюма

850–900 граммов муки

Приготовление:

Молоко подогреть. Добавить 1 столовую ложку сахара. Перемешать. В молоко добавить дрожжи и 150 граммов муки. Снова перемешать и накрыть полотенцем. Поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое.

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Белки взбить с четвертой частью чайной ложки соли. В опару добавить ряженку и перемешать. Добавить желтки с сахаром и перемешать. Добавить белки и аккуратно перемешать. Добавить муку. Замесить тесто. Накрыть полотенцем.

В тесто добавить промытый изюм. Перемешать. Снова накрыть полотенцем. Дать тесту подняться.

Выложить тесто в форму для кулича, смазанную маслом на 1/3 высоты. Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности.

Кулич без дрожжей

Ингредиенты:

50 миллилитров воды

2 яйца

2 банана

200 миллилитров сахара

80 граммов сливочного масла

1 упаковка ванильного сахара

200 миллилитров муки

0,75 чайной ложки соды

0,5 чайной ложки разрыхлителя теста

Приготовление:

Размять бананы вилкой до состояния пюре. Добавить 50 миллилитров теплой питьевой воды.

Сливочное масло взбить с сахаром, добавить ванильный сахар. Добавить яйца. Взбить массу. Добавить банановое пюре и соду. Всыпать просеянную (обязательно) муку с разрыхлителем, перемешать.

Выпекать при 180 градусах около 40-50 минут. Точное время выпечки зависит от духовки и от размера формы.

Мраморный кулич краффин

Ингредиенты:

160 граммов муки

60 граммов сахара

16 граммов ванильного сахара

25 граммов какао-порошка

100 граммов сливочного масла

2 яйца

6 граммов дрожжей

20 миллилитров молока

Приготовление:

Для ванильного теста 85 граммов просеянной муки смешать с 3 граммами дрожжей, добавить 30 граммов обычного и 8 граммов ванильного сахара. Перемешать. Добавить 1 яйцо и влить 10 миллилитров молока. Руками вымесить тесто.

30 граммов холодного сливочного масла порезать небольшими кубиками и медленно добавить в тесто, не переставая вымешивать. Из теста скатать шар, положить его в миску и накрыть пленкой. Оставить на 15 минут.

Сформировать из получившегося теста шар, выложить его в миску, накрыть пленкой и оставить на 15 минут.

Также приготовить шоколадное тесто, только взять 75 граммов муки, 3 грамма дрожжей, 25 граммов какао, столько же сахара и молока. Также вымесить тесто, а затем вмешать кубики сливочного масла. Накрыть пленкой.

Убрать оба варианта теста в холодильник на 8 часов или на ночь.

Затем раскатать ванильное тесто в тонкий пласт, промазав сверху 20 граммов сливочным маслом. Также раскатать шоколадное тесто.

Скатать прямоугольник в плотный рулет и разрезать его вдоль пополам, не доходя до одного края примерно 2 сантиметра. Закрутить одну половину рулета срезом вверх, вторую так же закрутить срезом вверх, но сделать это в другую сторону. Выложить половинки рулета друг на друга и переложить заготовку в форму.

Поставить форму в теплом месте на 1 час. За это время он должен увеличиться в размере в два раза. Выпекать краффин в разогретой до 175 градусов духовке в течение 45-50 минут.

Глазурь для кулича без яиц

Ингредиенты:

100 граммов сахарной пудры Сахарная пудра (сахар) – 100 г

4 столовых ложки воды

1 грамм ванилина

5-6 граммов или 1 чайная ложка быстрорастворимом желатином

Приготовление:

Чайную ложку желатина залить двумя столовыми ложками холодной кипяченной воды. Оставляем набухать. сахарную пудру добавляем воды 2 ложки и ставим на плиту немного ванилина или лимонного сока.

Ставим на огонь размешиваем чтобы не было комочков. подозреваем не пригорать вся пудра должна раствориться. Сироп до кипения, но не кипятить. добавляет к нему желатин.