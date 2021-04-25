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Кулич на Пасху: простые рецепты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/irenna86-233597
На пасхальный стол обязательно готовят куличи. Сегодня рецептов этой выпечки много — от классических до модных краффинов. 

Традиционно кулич делают из дрожжевого теста, в которое добавляют изюм и украшают глазурью. Это домашний вариант церковного квасного хлеба — артоса, которому придают высокую цилиндрическую форму. Артос и кулич символизируют преломление хлеба апостолами. Ученики Христа делали это после трапезы, в знак того, что «хлеб небесный», то есть Спаситель всегда с ними.

Кулич на ряженке

Ингредиенты:

  • 150 миллилитров топленого молока
  • 250 миллилитров ряженки
  • 10 граммов сухих дрожжей (или 30 граммов сырых дрожжей)
  • 200–250 граммов сахара
  • 4 яйца
  • 150 граммов сливочного масла
  • 300 граммов изюма
  • 850–900 граммов муки

Приготовление:

  1. Молоко подогреть. Добавить 1 столовую ложку сахара. Перемешать. В молоко добавить дрожжи и 150 граммов муки. Снова перемешать и накрыть полотенцем. Поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое.
  1. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Белки взбить с четвертой частью чайной ложки соли. В опару добавить ряженку и перемешать. Добавить желтки с сахаром и перемешать. Добавить белки и аккуратно перемешать. Добавить муку. Замесить тесто. Накрыть полотенцем. 
  1. В тесто добавить промытый изюм. Перемешать. Снова накрыть полотенцем. Дать тесту подняться.
  1. Выложить тесто в форму для кулича, смазанную маслом на 1/3 высоты. Дать тесту подняться. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку. Выпекать в течение 10 минут. Затем температуру увеличить до 180 градусов. Выпекать до готовности.

Кулич без дрожжей

Ингредиенты:

  • 50 миллилитров воды
  • 2 яйца
  • 2 банана
  • 200 миллилитров сахара
  • 80 граммов сливочного масла
  • 1 упаковка ванильного сахара
  • 200 миллилитров муки
  • 0,75 чайной ложки соды
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя теста

Приготовление:

  1. Размять бананы вилкой до состояния пюре. Добавить 50 миллилитров теплой питьевой воды.
  1. Сливочное масло взбить с сахаром, добавить ванильный сахар. Добавить яйца. Взбить массу. Добавить банановое пюре и соду. Всыпать просеянную (обязательно) муку с разрыхлителем, перемешать.
  1. Выпекать при 180 градусах около 40-50 минут. Точное время выпечки зависит от духовки и от размера формы.

Мраморный кулич краффин

Ингредиенты:

  • 160 граммов муки
  • 60 граммов сахара
  • 16 граммов ванильного сахара
  • 25 граммов какао-порошка
  • 100 граммов сливочного масла
  • 2 яйца
  • 6 граммов дрожжей
  • 20 миллилитров молока

Приготовление:

  1. Для ванильного теста 85 граммов просеянной муки смешать с 3 граммами дрожжей, добавить 30 граммов обычного и 8 граммов ванильного сахара. Перемешать. Добавить 1 яйцо и влить 10 миллилитров молока. Руками вымесить тесто.
  1. 30 граммов холодного сливочного масла порезать небольшими кубиками и медленно добавить в тесто, не переставая вымешивать. Из теста скатать шар, положить его в миску и накрыть пленкой. Оставить на 15 минут.
  1. Сформировать из получившегося теста шар, выложить его в миску, накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
  1. Также приготовить шоколадное тесто, только взять 75 граммов муки, 3 грамма дрожжей, 25 граммов какао, столько же сахара и молока. Также вымесить тесто, а затем вмешать кубики сливочного масла. Накрыть пленкой.
  1. Убрать оба варианта теста в холодильник на 8 часов или на ночь.
  1. Затем раскатать ванильное тесто в тонкий пласт, промазав сверху 20 граммов сливочным маслом. Также раскатать шоколадное тесто. 
  1. Скатать прямоугольник в плотный рулет и разрезать его вдоль пополам, не доходя до одного края примерно 2 сантиметра. Закрутить одну половину рулета срезом вверх, вторую так же закрутить срезом вверх, но сделать это в другую сторону. Выложить половинки рулета друг на друга и переложить заготовку в форму.
  1. Поставить форму в теплом месте на 1 час. За это время он должен увеличиться в размере в два раза. Выпекать краффин в разогретой до 175 градусов духовке в течение 45-50 минут.

Глазурь для кулича без яиц

Ингредиенты:

  • 100 граммов сахарной пудры Сахарная пудра (сахар) – 100 г
  • 4 столовых ложки воды
  • 1 грамм ванилина
  • 5-6 граммов или 1 чайная ложка быстрорастворимом желатином

Приготовление:

  1. Чайную ложку желатина залить двумя столовыми ложками холодной кипяченной воды. Оставляем набухать. сахарную пудру добавляем воды 2 ложки и ставим на плиту немного ванилина или лимонного сока.
  1. Ставим на огонь размешиваем чтобы не было комочков. подозреваем не пригорать вся пудра должна раствориться. Сироп до кипения, но не кипятить. добавляет к нему желатин. 
  1. Тщательно размешиваем и взбиваем миксером. Глазурь получается белая и густая, она не крошится, как это бывает с яичной.

Тема: Человек и еда
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Отношения #Праздник #Религия #Еда
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Топ комментариев

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

Grossmeister38rus

Копить ? С нынешними ценами )) Смешно

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.
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