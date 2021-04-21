Сериал «Чики» про бывших проституток покажут на СТС

Телевизионная премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой состоится на канале СТС 4 мая, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

Восьмисерийный проект про бывших проституток, которые пытаются построить свой легальный бизнес, вышел в 2020 году в онлайн-сервисе more.tv. На телевидении сериал покажут впервые.

По сюжету три подруги Света, Марина и Людка зарабатывают на жизнь проституцией. Когда в южный городок возвращается их бывшая «коллега» Жанна, жизнь девушек меняется. Они решают поменять свой образ жизни и построить собственный бизнес — открыть фитнес-клуб. На пути к цели бывших проституток встают недоброжелатели. Завязать с прошлым оказывается сложнее, чем казалось.

Премьера сериала «Чики» — 4 мая в 23.00 на СТС

«Выход в телеэфире такого честного и жизненного проекта, как "Чики", мне кажется смелым решением канала и в целом важным событием для индустрии. Это может стать хорошей терапией для зрителя, который поймёт, что свобода творческого высказывания существует и на ТВ», — сказал режиссер сериала Эдуард Оганесян.

Исполнительницы главных ролей — Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова — получили звание «Женщины года» журнала Glamour, а Эдуард Оганесян стал режиссером года по версии GQ.