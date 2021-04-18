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Новосибирский таксист сбил беременную лосиху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NickyPe / Pixabay License

Таксист в Новосибирской области на Колыванской трассе врезался в беременную лосиху. Водителя и пассажира увезли в больницу, спасти несчастное животное не удалось.

На Колыванской трассе водитель седана Hyundai Solaris сбил вышедшую на дорогу беременную самку лося. От удара автомобиль смяло, водителя и пассажира увезли в больницу с травмами, сообщили в группе «АСТ-54».

Животное погибло на месте. Специалисты предупреждают водителей, что лоси часто выходят на проезжую часть, но свет фар от автомобилей слепит их и они, вместо того, чтобы убегать, напротив, бросаются под колеса.

Вдоль дорог обычно стоят знаки, предупреждающие о возможной встрече с лосем или оленем. Игнорировать их не нужно, надо сбавить скорость до такой, которая позволит среагировать на внезапно возникшее препятствие.

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Новосибирск #ДТП
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