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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Skyrim получил фотореалистичную графику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition

Энтузиаст опубликовал видео с популярной игрой The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, которая получила фотореалистичную графику нового поколения в разрешении 4K.

Для создания модификации игрок использовал специальные инструменты, создающие реалистичное окружение в виртуальном мире. В результате фэнтезийных мир буквально преобразился и привел пользователей в восторг.

Некоторые комментаторы отметили, что именно такой могла стать шестая часть легендарной франшизы. По мнению пользователей, лес, вода и другие элементы окружения Skyrim получились крайне реалистичными, в некоторых локациях их можно спутать с настоящими фото.

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition — переиздание легендарной игры студии Bethesda Softworks, вышедшей для персональных компьютеров в 2011 году.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Disobedient

Добрый день. Вы забыли про минфин и центробанк, вот где будет истерика.))) Этот Гордиев узел все же...

Disobedient

Вообще все равно, можете даже все их счета с недвижимостью арестовать и даже детишек в гуантанамо запытать.

karuto

Не глупость. Ядерное оружие Украине нельзя, от слова совсем. Бандеровцы сейчас не только не смогут ядерное...

user_210322

Может им ещё ключи от квартиры, где сало лежит.
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