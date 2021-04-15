Skyrim получил фотореалистичную графику

Энтузиаст опубликовал видео с популярной игрой The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, которая получила фотореалистичную графику нового поколения в разрешении 4K.

Для создания модификации игрок использовал специальные инструменты, создающие реалистичное окружение в виртуальном мире. В результате фэнтезийных мир буквально преобразился и привел пользователей в восторг.

Некоторые комментаторы отметили, что именно такой могла стать шестая часть легендарной франшизы. По мнению пользователей, лес, вода и другие элементы окружения Skyrim получились крайне реалистичными, в некоторых локациях их можно спутать с настоящими фото.

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The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition — переиздание легендарной игры студии Bethesda Softworks, вышедшей для персональных компьютеров в 2011 году.