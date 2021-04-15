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Усс предложил турпоездки на Северный полюс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NOAA

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил возобновить полеты для туристов на Северный полюс через поселок Хатанга на Таймыре.

«Есть одно мероприятие, которое могло быть без каких-либо очень серьезных вложений визитной карточкой. Это полеты на Северный полюс. Ведь они были в свое время, потом там появились искусственно созданные организационные препятствия», — цитирует ТАСС Усса.

По его словам, это одна из немногих в стране точек входа на Северный полюс. Он предположил, что даже 10 рейсов за сезон — это «уникальная вещь».

Сейчас туристы добираются на Северный полюс через островной архипелаг Шпицберген, откуда самолетом Ан-74 летят до ледовой базы «Барнео» и далее вертолетом Ми-8 до Северного полюса.

Тема: Туризм в Сибири
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Красноярск #Туризм #Местная власть
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