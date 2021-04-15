Усс предложил турпоездки на Северный полюс

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил возобновить полеты для туристов на Северный полюс через поселок Хатанга на Таймыре.

«Есть одно мероприятие, которое могло быть без каких-либо очень серьезных вложений визитной карточкой. Это полеты на Северный полюс. Ведь они были в свое время, потом там появились искусственно созданные организационные препятствия», — цитирует ТАСС Усса.

По его словам, это одна из немногих в стране точек входа на Северный полюс. Он предположил, что даже 10 рейсов за сезон — это «уникальная вещь».

Сейчас туристы добираются на Северный полюс через островной архипелаг Шпицберген, откуда самолетом Ан-74 летят до ледовой базы «Барнео» и далее вертолетом Ми-8 до Северного полюса.