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Илона Маска позвали в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск
Фото: © Heisenberg Media / CC BY 2.0

Директор Тункинского нацпарка Алдар Доржиев позвал Илона Маска в Бурятию для изучения космоса в одной из самых чувствительных гамма-обсерваторий мира. Приглашение он разметил на странице сайта национального парка.

Доржиев рассказал, что в Тункинской долине построили одну из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий TAIGA. Ее детекторы способны улавливать информацию из далекого космоса. Эта информация поможет понять историю возникновения Вселенной и ее развития.

«Уважаемый господин Маск, ждем вас в Тункинской долине в самое ближайшее время! Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты. Здесь вы почерпнете вдохновение и обязательно найдете новые идеи для своих проектов», — написал Доржиев.

На территории нацпарка находится высочайшая вершина Саян — Мунку-Сардык. В долине можно увидеть редкие растения из Красной книги, снежного барса и сибирского козерога. В непосредственной близости находятся озера Байкал и Хубсугул.

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Бурятия #Гео #Наука
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