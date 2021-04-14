Илона Маска позвали в Бурятию

Директор Тункинского нацпарка Алдар Доржиев позвал Илона Маска в Бурятию для изучения космоса в одной из самых чувствительных гамма-обсерваторий мира. Приглашение он разметил на странице сайта национального парка.

Доржиев рассказал, что в Тункинской долине построили одну из самых чувствительных в мире гамма-обсерваторий TAIGA. Ее детекторы способны улавливать информацию из далекого космоса. Эта информация поможет понять историю возникновения Вселенной и ее развития.

«Уважаемый господин Маск, ждем вас в Тункинской долине в самое ближайшее время! Став нашим гостем, вы сумеете совместить научную деятельность и отдых в одном из красивейших мест планеты. Здесь вы почерпнете вдохновение и обязательно найдете новые идеи для своих проектов», — написал Доржиев.

На территории нацпарка находится высочайшая вершина Саян — Мунку-Сардык. В долине можно увидеть редкие растения из Красной книги, снежного барса и сибирского козерога. В непосредственной близости находятся озера Байкал и Хубсугул.