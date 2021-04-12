Сибирские ученые улучшат зрение космических спутников

Директор Института физики полупроводников СО РАН Александр Латышев сообщил, что сибирские ученые разрабатывают инфракрасные матрицы большого формата, позволяющие улучшить «зрение» российских космических спутников.
«Проблема, которую необходимо решить для наших спутников и наших систем — это зрение. Мы разрабатываем инфракрасные матрицы большого формата, которые в России не разрабатываются», — сказал Латышев в ходе пресс-конференции в понедельник.
Еще одна матрица — с разрешением 3x3 тысячи пискселей была разработана сибирскими учеными и передана АО «Корпорация "Комета"». Обе разработки создавались совместно с Новосибирским заводом полупроводниковых приборов.
Производство широкоформатных матриц для космических спутников позволит решить много проблем в наблюдении, как за поверхностью земли, так и за околоземным пространством. Эти матрицы используются и для изучения далекого космоса, резюмировал директор НИИ.
anetodi3ты что всё время о себе о других что нибудь скажи
anetodi3а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
UynachalnicaА Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...
physxДа он по любому и первую не сделал.