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Sony экранизирует Horizon Zero Dawn

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры Horizon Zero Dawn

Компания Sony экранизирует одну из самых популярных игровых франшиз — Horizon Zero Dawn. Игра первоначально вышла на PlayStation 4, а в прошлом году появилась на персональных компьютерах.

Пока проект находится на ранней стадии производства, пишет портал Giant Freaking Robotсо ссылкой на инсайдеров. Отмечается, что Sony в последнее время активно стремится завоевать кинорынок с помощью игровых адаптаций.

Horizon Zero Dawn вышла на ПК 7 августа 2020 года, до этого она была консольным эксклюзивом для PlayStation 4. Летом 2020 года был анонсирован сиквел игры под названием Horizon Forbidden West.

Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. Главная героиня Элой исследует окружающий мир, чтобы понять, почему люди утратили свое могущество.

Недавно энтузиасты выпустили патч для компьютерной версии игры, который полностью раздевает героиню Horizon Zero Dawn. Геймеры могут управлять обнаженной девушкой Элой на протяжении всего игрового процесса.

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