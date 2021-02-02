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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Horizon Zero Dawn получил обнаженную героиню

Источник:
Sibnet.ru
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Энтузиасты выпустили патч, который полностью раздевает героиню игры Horizon Zero Dawn. Геймер сможет управлять обнаженной девушкой Элой на протяжении всего игрового процесса.

Модификация доступна на сайте Nexus Mods. Чтобы скачать патч, необходимо зарегистрироваться, а также снять запрет на показ взрослого контента в разделе «Блокировка контента» в настройках аккаунта.

Фото: © nexusmods.com

Horizon Zero Dawn вышла на ПК 7 августа 2020 года, до этого она была консольным эксклюзивом для PlayStation 4. Летом 2020 года был анонсирован сиквел игры под названием Horizon Forbidden West.

Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами. Главная героиня Элой исследует окружающий мир, чтобы понять, почему люди утратили свое могущество.

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