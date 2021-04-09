Новосибирский бизнесмен поднялся в рейтинге богатейших людей мира

Новосибирский бизнесмен Виктор Харитонин вновь вошел в список богатейший людей мир по версии Forbes. В 2021 году он поднялся в рейтинге на 17 позиций.

По версии Forbes, состояние Харитонина выросло до 3,4 миллиарда рублей. Он занял 891 место в рейтинге богатейших людей мира. В 2020 году он также попал в список богатейших людей мира, занимая 908 строку. Всего в список вошли 123 бизнесмена из России.

Харитонин — директор компании «Фармстандарт». По данным Forbes, в 2017 году Харитонин его партнер Егор Кульков увеличили свою долю в «Отисифарм» до 99% акций. Бренды, принадлежащие компаниям — «Арбидол», «Коделак», «Компливит», «Пенталгин».

В 2014 году Харитонин стал совладельцем одной из старейших автомобильных трасс Европы — немецкой Нюрбургринг. Ему принадлежит 99% акций комплекса, в который входят трасса, трибуны, боксы, гостиницы, выставочный и концертный зал, картинг, рестораны и кинотеатр