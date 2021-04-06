Блогер сварил курицу непрерывными ударами

Автор популярного канала Louis Weisz на YouTube решил приготовить курицу необычным способом — с помощью кинетической энергии для ударов. Для «избиения» птичьей тушки ему потребовалось построить целую установку.

Блогер собрал тестовое приспособление, подтвердившее эффективность выбранного метода — уже в ходе испытаний тушку курицы удалось подогреть на 16 градусов непрерывными ударами металлической «рукой».

Тем не менее, первые опытные образцы установки ломались до того, как мясо было готово. Наконец, третий вариант машины под названием Meatbeater 9001 оказался полностью работоспособным.

Так, испытания на стейке показали, что после 34 тысяч ударов мясо нагрелось до 60 градусов. Для тушки курицы потребовалось 135 тысяч ударов, которые заняли 90 минут. Чтобы не допустить потери тепла, курица была покрыта специальным гелем.

В итоге мясо буквально сварилось и блогер смог попробовать его на вкус. Как отмечает автор популярного канала, он оказался непривычным и не очень приятным, но блюдо можно было смело считать съедобным.