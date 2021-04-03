Викинги и горячие полицейские спустились со склона в Шерегеше

Шесть сотен человек стали участниками спуска в карнавальных костюмах в Шерегеше на фестивале Grelkafest. Возраст самого маленького участника — меньше полутора лет, сообщили участники фестиваля.

Фестиваль Grelka проходит в Шерегеше в восьмой раз. Программа разделена на две части. Первая началась в четверг и закончится в воскресенье. Вторая часть пройдет с 15 по 18 апреля. А 17 апреля, гости станут участниками горнолыжного спуска в купальниках.

В эту субботу в горнолыжном спуске в карнавальных костюмах участвовали 611 человек.

«Правда, из-за пандемии участники немного подрастеряли "карнавально-спортивную" форму и некоторые опоздали к старту спуска. Но никто без своей минуты славы и аплодисментов не остался», — сказал организатор фестиваля Никита Гирин.

Участники наряжались в животных и птиц, викингов и рыцарей, горячих полицейских и диснеевских принцесс. А самым массовым спуском отметилась команда из 20 человек от Томского политехнического университета. В руках участники держали салатовый куб.