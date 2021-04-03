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Группу экстремистов схватили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Спецслужбы пресекли в Омске деятельность 11 членов ячейки запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Согласно имеющимся данным, на конспиративных собраниях россияне и иностранцы, выходцы из Центрально-Азиатского региона выступали с проповедями, распространяя запрещенную идеологию с использованием специализированной религиозной литературы.

В ходе обысков у задержанных граждан изъяли большое количество запрещенной литературы. В отношении троих из них возбуждено уголовное дело по части 1-2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности и участие в экстремистском объединении).

Подчеркивается, что иностранцы, участвовавшие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены за пределы России с запретом на въезд.

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лачинов

Хоть бы додумались спросить чем именно он их привлек. Уж вряд ли именно красотой. Вообще статья явно...

DYNAMO7294

И желательно из бункера сразу в отставку!

Бревно в глазу

Цитата«(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин» )))))))))))а как...

Egorka72

Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"
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