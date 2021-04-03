Группу экстремистов схватили в Омске

Спецслужбы пресекли в Омске деятельность 11 членов ячейки запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Согласно имеющимся данным, на конспиративных собраниях россияне и иностранцы, выходцы из Центрально-Азиатского региона выступали с проповедями, распространяя запрещенную идеологию с использованием специализированной религиозной литературы.

В ходе обысков у задержанных граждан изъяли большое количество запрещенной литературы. В отношении троих из них возбуждено уголовное дело по части 1-2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности и участие в экстремистском объединении).

Подчеркивается, что иностранцы, участвовавшие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены за пределы России с запретом на въезд.