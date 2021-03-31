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Осужденные в Приангарье поцарапались проволокой в знак протеста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шесть заключенных ИК №14 в городе Ангарске Иркутской области нанесли себе порезы проволокой. Всем оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

Во вторник в ИК-14 после прогулки двое осужденных отказались подчиняться приказам сотрудников колонии и не захотели покидать двор. Оба осужденных считаются нарушителями режима и содержатся в помещении камерного типа.

Чтобы увести бунтовщиков в камеры, сотрудникам пришлось применить силу, выкрутив осужденным руки за спину. Все действия работник ИК фиксировали на камеру.

Во время обязательного ежедневного медосмотра врачи обнаружили у осужденных царапины, которые они нанесли куском металлической проволоки. Их действия поддержали еще четверо заключенных, поцарапав себя проволокой.

«Всем осужденным оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила пресс-служба областного ГУФСИН.

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Иркутск #Происшествия
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