НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Повышение минимальной зарплаты в разы простимулирует рождаемость

Источник:
Sibnet.ru
197 1
Фото: © Sibnet.ru

Ключевыми причинами спада рождаемости в России являются бедность и экономическая неопределенность, поэтому для повышения рождаемости власти должны повысить МРОТ до 50-60 тысяч рублей, заявил глава партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.

«Большинство молодых семей бояться завести первенца, так как они автоматически лишатся минимум половины своих доходов на ближайшие полтора или даже три года. Уровень зарплат в России не позволяет среднестатистическому мужчине содержать семью из трех человек», — сказал Миронов.

Он отметил, что пособие в этом случае также не помогают. По его мнению, государство должно гарантировать минимальную планку зарплаты, которая позволит одному из родителей содержать всю семью.

«Нынешний уровень МРОТ не гарантирует физическое выживание даже одного человека, этот показатель надо поднимать в разы, чтобы добиться хоть какого-то результата. Поэтому мы настаиваем на необходимости поднять МРОТ до 50-60 тысяч рублей», — выразил уверенность политик.

Миронов привел данные экспертов Института экономической политики (ИЭП) и РАНХиГС о том, что людям все сложнее решиться на первого ребенка. При этом поддержка властей сильнее всего стимулирует рождение третьих и последующих детей. Решение молодых семей отложить рождение первого ребенка, как показывают регулярные опросы, связано с экономическими сложностями и неуверенностью в будущем.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 12,8 тысячи рублей.

Еще по теме
Путин поручил защитить последние деньги людей от списаний по долгам
Путин пообещал расширить географию рабочих поездок
Путин перечислил истинные ценности российской культуры
Эксперт оценила меховой костюм Путина
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Четыре человека погибли в ДТП в Туве
Красноярские единоросы провели мероприятие под сербским флагом
Студенты НГТУ создали «умный» улей
Тепло придет в выходные в Новосибирск
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
Гроза со снегом прошла в Забайкалье
Рыбак выловил окуня-монстра на озере в Бурятии
Путин и вездеход. ФОТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

murderer

Если ценностями российской культуры являются гуманизм, нравственность и справедливость то наше правительство...

лачинов

Может быть, может быть. Только под его чутким руководством почему то истинные ценности уже много лет...

WSG0600-164-164

Так только друзьям и продаём, а народ пусть думает о терроре США.

corrector

Новая американская забава - доживет ли президент до окончания срока президентства ?
Sibnet.Ru