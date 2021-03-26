Повышение минимальной зарплаты в разы простимулирует рождаемость

Ключевыми причинами спада рождаемости в России являются бедность и экономическая неопределенность, поэтому для повышения рождаемости власти должны повысить МРОТ до 50-60 тысяч рублей, заявил глава партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.

«Большинство молодых семей бояться завести первенца, так как они автоматически лишатся минимум половины своих доходов на ближайшие полтора или даже три года. Уровень зарплат в России не позволяет среднестатистическому мужчине содержать семью из трех человек», — сказал Миронов.

Он отметил, что пособие в этом случае также не помогают. По его мнению, государство должно гарантировать минимальную планку зарплаты, которая позволит одному из родителей содержать всю семью.

«Нынешний уровень МРОТ не гарантирует физическое выживание даже одного человека, этот показатель надо поднимать в разы, чтобы добиться хоть какого-то результата. Поэтому мы настаиваем на необходимости поднять МРОТ до 50-60 тысяч рублей», — выразил уверенность политик.

Миронов привел данные экспертов Института экономической политики (ИЭП) и РАНХиГС о том, что людям все сложнее решиться на первого ребенка. При этом поддержка властей сильнее всего стимулирует рождение третьих и последующих детей. Решение молодых семей отложить рождение первого ребенка, как показывают регулярные опросы, связано с экономическими сложностями и неуверенностью в будущем.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 12,8 тысячи рублей.