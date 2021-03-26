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Студенты НГТУ создали «умный» улей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Official White House Photo by Pete Souza

Студенты НГТУ разработали систему беспроводных устройств для мониторинга состояния пасеки в реальном времени – умный улей SHive, он позволит вовремя реагировать на проблемы с пчелами, сообщает пресс-служба вуза.

«Так, например, в процессе неконтролируемого роения за совсем небольшое время пчелы могут либо начать войну внутри улья, либо вовсе отделиться вместе с новой маткой и найти другое место обитания. Чтобы успешно решить эту проблему, необходимо своевременно и безошибочно реагировать», – рассказывает магистрант факультета радиотехники и электроники (РЭФ) НГТУ Илья Казарин.

По его словам, для таких случаев в систему включены акустические приборы диагностики. Устройства оценивают интенсивность и силы звуковых частот, после чего при возникновении каких-то отклонений от нормы программа дает сигнал пчеловоду, чтобы он мог быстро предпринять меры и устранить проблему.

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Станция собирает данные со множества ульев, а затем отправляет на сервер через интернет. Выход в интернет может быть организован со стороны пасечника как через Wi-Fi, так и через вышеназванный GPRS просто установкой в станцию сим-карты.

Система SHive способна вести мониторинг и учет изменения веса улья. Функционал необходим, чтобы пчеловод мог понимать, сколько меда принесли пчелы.

Система находится на этапе частично разработанной интеллектуальной части устройства. К середине апреля ребята планируют собрать весь улей и начать тестирование системы в полевых условиях во время пчеловодческого сезона.

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