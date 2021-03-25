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Ученый обнаружил деформацию БАМа возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Космические снимки помогли заметить, что участки земли возле Байкала, где проходит БАМ, деформировались, сообщила пресс-служба СО РАН. Это наблюдение может помочь инженерам в дальнейших изысканиях для расширения магистрали.

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году подписал закон, призванный ускорить железнодорожные стройки для расширения БАМа и Транссиба. Например, в Бурятии планируется проложить вторую нитку рельсов по БАМУ параллельно имеющейся и электрифицировать ее.

Научный сотрудник Института физического материаловедения СО РАН Тумэн Чимитдоржиев проанализировал космические снимки участков БАМа в Бурятии пришел к выводу, что в районе поселка Северомуйск произошла деформация земной поверхности. Ученый выявил и другие участки деформаций БАМ, в том числе в районе Северомуйского тоннеля.

План по расширению БАМа и Транссиба пока еще формируется. Геологам, а затем и инженерам предстоит провести изыскания, в том числе в районе существующих объектов инфраструктуры. А изучить состояние и динамику изменений можно с помощью современных космических технологий спутниковой радиолокации.

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