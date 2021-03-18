Военные Сибири приготовились к борьбе с паводками

Военнослужащие Центрального военного округа готовятся к ликвидации последствий весеннего ледохода и паводка. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в четырех регионах Сибири, сообщила пресс-служба ведомства.

Паводки в Сибири спрогнозировали еще в начале марта специалисты НИИ МЧС. Существует риск подтопления жилых домов весной в пониженных участках местности.

По данным ЦВО, сложная паводковая ситуация ожидается в Новосибирской области, Алтайском, Красноярском крае и Республике Алтай. Военные готовятся к ликвидации последствий подтоплений.

Специалисты рассчитали, сколько понадобится взрывчатки для льда. Эвакуационные бригады получили автомобили повышенной проходимости, плавающими транспортерами, санитарными медицинскими машинами.

Всего в воинских частях Центрального военного округа в Сибири подготовлено 10 подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды.