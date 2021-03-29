Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак

Эксперты называют мужской пиджак одеждой вне времени. Но среди огромного разнообразия и современного смешения стилей сложно выбрать подходящую модель. Какой пиджак надеть на торжественное событие, а что выбрать для неформальных мероприятий? Можно ли носить пиджак с джинсами, и что надевать под него?

Классический силуэт

Классика никогда не теряет актуальности. Такой пиджак или костюм должны быть в гардеробе каждого мужчины — на случай протокольных, официальных, особо торжественных событий.

Но это не должен быть пиджак, купленный двадцать лет назад. Несмотря на сохранение стиля, классика все же поддается современной интерпретации. Например, сегодня классический пиджак предполагает слегка приталенную форму.

Изменились и цветовые тренды. Хотя в топе остаются и традиционные пиджаки синего, серого и черного цветов, особое место среди модных моделей занял белый костюмный пиджак.

«Если раньше светлый костюм можно было представить исключительно на свадьбе, то сегодня его носят в офис, на встречу с друзьями или даже на пляж. Ради эффектного выхода иногда можно пожертвовать практичностью. При этом лаконичные силуэты сохраняют минимализм, который занимает центральное место в стилистике 2021 года», — говорит директор по маркетингу и рекламе компании KANZLER Виолетта Юрьева.

А самым актуальным как в офисе, так и на вечерней прогулке, и даже в баре будет пиджак на одной или двух пуговицах.

«Единственное, на что мы советуем обратить внимание — пиджак должен быть из неброского матового материала. Блеск, люрекс и различная отделка в данной модели будут лишними», — добавляет Юрьева.

Самое популярное

На пике популярности — ретро. А значит — костюм-тройка. В таком ансамбле жилет и пиджак делают из одной ткани. К ним можно выбрать как классические брюки другой фактуры и оттенка, так и джинсы.

В отличие от классического стиля, где превалируют синий и черный, в пиджаках в ретро-стиле будут популярны цвета марсала, винный, горчичный, желтоватый, бежевый и цвет бутылочного стекла. Но главный цвет 2021 года — серый.

В топе популярных пиджаков прочно обосновались модели с принтами, а лидирующие позиции занимает клетка. «Мелкий принт облагораживает, а крупная клетка эффектно корректирует фигуру», — рекомендует директор по маркетингу и рекламе компании KANZLER.

Однако это очень капризная расцветка. Подбирая пиджак в клетку, нужно опираться на модные для такого вида одежды расцветки. В этом сезоне — это клетка на синем, бежевом и черном фоне. Лишь в этом случае клетчатый пиджак будет смотреться элегантно и аристократично.

Если обладатель пиджака в клетку хочет получить более торжественный образ, то под костюм нужно надеть сорочку и галстук, а если нужен более демократичный вариант, то можно сочетать с водолазкой.

Удобный casual

«В мире миллионы пиджаков, и все они отличаются друг от друга тысячами деталей, но если мы говорим о максимально универсальной модели, то это, конечно же, пиджак в стиле casual из шерсти, хлопка, замши, вельвета или твида», — объясняет Юрьева.

Пиджаки casual вписываются в образы любого сезона. Их преимущество — комфорт и многоцелевое назначение. Такой пиджак не стесняет движений, но одновременно предполагает элегантность. Он подойдет и для деловых переговоров, и для неформальной вечерней встречи, в том числе мероприятий на свежем воздухе.

Отсутствие четких рамок делает возможным сочетание пиджака с любимыми потертыми джинсами и отбрасывает необходимость ютиться в классических брюках и туфлях. Допустимо любое сочетание, при котором сохранится общий деловой стиль образа.

Кроме того, сasual — эта та неформальная стилистика, при которой отпадает необходимость строго комбинировать тона верха и низа. Напротив, чем оригинальнее и интереснее будет комбинация, тем эффектнее получится аутфит (основная часть образа).

Акценты и вставки

Если мужчина хочет выглядеть стильно, но не слишком экстравагантно, ему стоит обратить внимание на модели с контрастными вставками: карманами, воротниками, лацканами или отворотами. Они могут отличаться не только оттенком, но и фактурой.

Контрастные заплатки на локтях — также сохраняют актуальность. В этом сезоне в тренде кожаные заплатки круглой и овальной формы. Кожу можно заменить замшей или другими плотными материалами. Главное требование к заплатке – она должна быть контрастна ткани изделия.

Золотые правила выбора

Образ начинают формировать с пиджака, брюк или рубашки. В случае, если главный в ансамбле пиджак, то от него должны зависеть все остальные предметы одежды и аксессуары. Их подбирают не только по цвету и фактуре, но и с привязкой к фасону, стилю пиджака.

Например, под деловой пиджак или костюм принято надевать классическую мужскую сорочку, но ни в коем случае не повседневную рубашку:

Белая классическая сорочка — универсальная классика, подойдет к костюму любого цвета, а не только к черному или синему.

Если пиджак в полоску, то сорочка может повторять его рисунок или быть строго однотонной.

Если пиджак в клетку, то рубашка также может повторять его узор, или также оставаться однотонной.

К однотонным пиджакам, особенно темным, одинаково хорошо подходят рубашки в полоску и в клетку.

Часто в теплое время года мужчины используют пиджак как верхнюю, уличную одежду, снимая его в помещении. В этом случае образ лучше формировать от брюк. И учесть правила:

Если брюки прямые с четкими линиями, то и пиджак должен быть строгим и прямым.

Свободные широкие брюки сочетаются с коротким приталенным или прямым свободным пиджаком.

Расклешенные брюки подойдут для пиджака свободного кроя с широкими рукавами.

У каждого мужчины есть любимые рубашки. Или имеются экстравагантные, необычных цветов. Им всем можно найти применение в костюме:

Розовая сорочка будет хорошо смотреться с черным, серым или коричневым пиджаком.

Голубая или сиреневая рубашка подойдет к черному, синему и серому костюмам.

Рубашка оттенка «слоновая кость» прекрасно подойдет к костюму черного, серого, коричневого и бежевого цветов.

Серая рубашка требует монохромных комплектов – черного или серого пиджака.

Фиолетовая подойдет к черному, серому, синему и голубому пиджаку.

Пиджак и джинсы

Стиль Casual Friday позволяет сочетать пиджак с джинсами. Но при выборе джинсов лучше не сочетать их в тон пиджака. «Прикинуться костюмом у них все равно не получится, наоборот, лучше играть на контрасте. Советуем выбирать нейтральные цвета: синие, белые или черные джинсы и серый, бежевый или коричневый пиджак», — говорит эксперт.

К джинсам синего цвета лучше всего подойдут пиджаки темно-синего, серого, черного, цвета бордо или коричневого цветов. Можно выбирать пиджаки в клетку, полоску, елочку или «гусиную лапку». Такие модели иногда смотрятся гораздо интереснее однотонных.

К черным джинсам лучше выбрать пиджаки темно-синего, темно-серого, серого, а также бежевого оттенка. С черными джинсами потрясающе выглядит серый пиджак из твида или шерсти с узором.

С серыми джинсами подойдет все то же, что и с черными, за исключением серых моделей. Зато будут уместно смотреться пиджаки, черного, оливкового и голубого цветов.

«Ткани тоже подойдут любые: для зимнего периода это может быть шерсть или твид, а для летнего — например, хлопок», — перечисляет Юрьева.

Под пиджак, если комбинировать его с джинсами, можно надевать тонкие джемперы, повседневные рубашки, водолазки, рубашки поло и даже футболки.

Что надеть сверху

Лучшее дополнение к пиджаку — классическое мужское пальто. Это самый популярный вариант мужской верхней одежды. Но пальто должно быть хотя бы на несколько сантиметров длиннее, чем пиджак.

Куртка также подойдет, но она должна быть удлиненной, то есть обязательно закрывать всю длину пиджака. Важно и стилевое сочетание куртки и пиджака, поэтому лучше выбирать не спортивные модели.

А с пиджаком в стиле casual уместно будет надеть и спортивную парку. Но в этом случае лучше выбрать спокойные цвета и следить за длиной куртки. Цвет куртки должен гармонировать с цветом брюк, а ткань лучше выбирать более приближенную к классике.

Яркая простота

Современная городская мода делает ставку на простоту в одежде. Дизайнеры возвращается к базовым силуэтам и текстурам. Поэтому в тренде разнообразное обыгрывание минималистичных форм.

Например, в сочетании минимализмом активно используются яркие цвета, морская тематика или природные расцветки.

Поэтому, уверяет представитель компании KANZLER, весной 2021 года можно смело носить различные оттенки синего, зеленого, красного, коричневого, бежевого и при этом выглядеть престижно, стильно и свежо.

Фасон по весу и росту

Высоким мужчинам хорошо подойдет однобортный пиджак с тремя пуговицами. Лучше выбирать удлиненный фасон, с более широкими лацканами, чтобы подчеркнуть ширину плеч и груди. Это правило подходит как для однобортных, так и для двубортных пиджаков.

Для полных мужчин лучшим вариантом будет однобортный пиджак с одной или двумя пуговицами, лучше с наличием шлиц на нижней части пиджака и узких и длинных лацканов на передней части. Это визуально вытягивает силуэт.

Невысоким мужчинам следует избегать двубортных и однобортных пиджаков с темя и более пуговицами. Их вариант — однобортный пиджак укороченного фасона с одной или двумя пуговицами. Он создает красивый V-образный вырез, визуально удлиняющий торс. Лацканы следует выбрать более узкие и длинные или с заостренными прямыми углами.

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