Фридайвер установил рекорд по погружению в ледяной Байкал

Фридайвер Алексей Молчанов в Змеиной Бухте Ольхонского района Иркутской области установил новый рекорд Гиннесса — спортсмен погрузился на глубину 80 метров в ледяной Байкал, сообщила пресс-служба федерации фридайвинга.

Подледное погружение на глубину считается одной из самых сложных дисциплин фридайвинга. В ледяной воде сложно расслабиться, а это необходимо при погружениях. Дает о себе знать и психологический аспект — у спортсмена нет возможности всплыть в любой момент, а на поверхности есть только одна конкретная точка, свободная ото льда.

Молчанов сообщил, что фридайвинг для него — не просто работа или хобби, а дело всей жизни. Он долго тренировался управлять психологическим состоянием, расслабляться, когда это необходимо, и не зависеть от стрессовых факторов. Погружение в Байкал он назвал уникальным.

«Байкал — это уникальное природное явление и живой организм, который важно сохранить для будущих поколений», — поделился Молчанов после установки рекорда.

Ему также принадлежит мировой рекорд по погружению в моноласте в теплых водах — в 2018 года россиянин нырнул на 130 метров на Багамских островах. Погружение на глубину сорокоэтажного дома тогда заняло 3 минуты 55 секунд. А зимой 2020 он установил другой рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте.