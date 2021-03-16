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Солнечная погода установится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Предстоящая неделя в Забайкалье будет солнечной, без существенных осадков. Днем в некоторых районах установятся плюсовые температуры, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

«В связи с установлением антициклона над территорией Забайкалья на предстоящей рабочей неделе в большинстве районов погода ожидается преимущественно без осадков», — сообщила представитель УГМС.

На протяжении рабочей недели не ожидается и сильного ветра. В большинстве районов порывы не превысят восьми метров в секунду, и только в некоторых районах достигнут 13 метров в секунду.

Температура ночью во вторник будет держаться на отметке в 20 градусов ниже нуля, а по северным районам столбик термометра опустится до 30 градусов мороза. Со среды ночные температуры начнут повышаться на один-два градуса. Днем в большинстве районов Забайкальского края — от 0 до 5 градусов мороза, местами до 5 тепла.

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Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

Alvarius7

Бред блин) Скоро ждем новость - путлер поднял ногу, мир в экстазе)
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