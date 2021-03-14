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Проводы: как отпраздновать последний день Масленицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © arzar / Pixabay License
Последний день Масленицы называют Проводы, в 2021 году он выпал на 14 марта. Это кульминация праздника, к которой готовились заранее. А еще этот день Прощеное воскресенье, которое совпадает с православным календарем. 

Атрибуты к последнему дню Масленица готовили в течение всей недели и даже раньше. В том числе и знаменитое масленичное чучело. В европейской части его делали обычно женщины. А в Сибири изготовлением чучела Масленицы занимались, как правило, мужчины.

Сибирская Масленка наделялась мужскими чертами и фактически представляла собой чучело мужика, рассказывает старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Галина Любимова.

Чучело делали из негодного тряпья, набивали соломой, сеном. На голову  надевали платок, а иногда сверх платка рваную мужицкую шапку. Масленицу ставили на сани, возглавляющие масленичный поезд, везли по всей деревне и за ее пределы. В санях поезда ехали ряженые с песнями, шутками и сценками из деревенской жизни.

Порой вместо чучела в сани садили мужика, изображающего масленицу. На него надевали самую смешную одежду, пачкали сажей и также возили по деревне. А чтобы не было обидно, «актера» награждали деньгами и вином.

Кульминацией масленичных гуляний было уничтожение соломенного чучела Масленицы. Как только поезд выезжал за околицу, толпа бросалось на чучело, разрывало его в клочья и разбрасывала по дороге.

Если Масленицу изображал человек, то его, конечно, не уничтожали. Народ обустраивал снежный городок с последующим его разрушением и ритуальным истязанием победителя, взявшего «город».

Как провожать Масленицу сейчас

Весело и на свежем воздухе. Выходной весенний день как нельзя лучше подходит для этого. Можно пойти на театрализованные представления, приуроченные к Проводам, а можно просто уехать с семьей в лес.

Чучело можно сделать самому. Взять старое платье, которое выбросить до этого не поднималась рука, набить верх мятой бумагой или газетами. Из картона или плотной бумаги вырезать круг и нарисовать на нем глаза, рот и нос. Прикрепить к палке или шесту платье, сверху лицо и отправиться за город — сжигать Масленицу.

Это может стать прекрасным поводом для семейного праздника. Возле Масленицы можно водить хороводы с детьми, с друзьями, устраивать игру в снежки. А если взять с собой пару старых подушек, или обычные воздушные шарики, то можно устроить шуточные бои.

Конечно, провожать Масленицу нужно с блинами и горячими напитками. И не забывать попросить прощения у близких, любимых, родных. Этот день совпадает с другим христианским праздником — Прощеным воскресеньем.

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