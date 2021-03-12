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МЧС попросило читинцев не открывать окна в пятницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителям Читы в пятницу рекомендовали не открывать окна для проветривания квартир и по возможности не выезжать за город. В воздухе скопились вредные примеси, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Забайкальского гидрометцентра в пятницу в Чите ожидается погода, при которой вредные примеси в воздухе не рассеиваются. И хотя предельная концентрация вредных веществ не должна быть превышена, неблагоприятная обстановка сохранится вплоть до 14.00.

«По возможности проводите проветривание помещений только с помощью кондиционеров, не выезжайте за город на отдых и перенесите занятия физкультурой в закрытые спортзалы и комплексы», — предупредила пресс-служба МЧС.

Специалисты попросили не сжигать мусор, отказаться от поездок на машинах с неисправной выхлопной системой. В МЧС также просили максимально сократить время холостой работы двигателей автомобилей на стоянках, и усилить контроль за исправностью силовых агрегатов машин.

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