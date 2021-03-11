Авиаэксперт указал на проблемы с конкуренцией у МС-21

Самолет МС-21 не сможет сразу выйти на международный рынок и вряд ли сможет конкурировать с западными лайнерами по цене, сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет. Сертификация лайнера, и соответственно, серийное производство «опоздали» сначала из-за санкций, а затем из-за пандемии. Глава Минпромторга Денис Мантуров в январе сообщил, что лайнер, после начала производства, сможет конкурировать с зарубежными самолетами.

Лукашевич, в свою очередь, отметил, что у МС-21 будут сильнейшие конкуренты за границей. Это лайнеры — Boeing 737 и Airbus 320. Уже сейчас мировой рынок поделен и забит. К тому же Китай готовит к выпуску самолет, который опережает в испытаниях МС-21.

«Ты три-четыре-шесть лет будет эксплуатировать его внутри страны и доводить самолет. И только потом, если оправдаются все заложенные характеристики, только потом его можно будет предлагать за рубеж. Авиакомпании будут брать проверенные самолеты», — цитирует Лукашевича издания «Новые Известия».

Он сообщил, что демпинговать производители МС-21 не смогут — качество стоит денег. Хотя понижение цены возможно за счет государственных дотаций.

«Я смотрю на МС-21 и понимаю, что ничего не говорит против того, что он не наступит на грабли Sukhoi Superjet. У Superjet треть авиапарка стоит на земле, то же самое будет с МС-21», — резюмировал Лукашевич.